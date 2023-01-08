Журналист сказал Хави, что «Барса» «почти вылетела» от «Интерсити». Тренер рассмеялся: «Вы этого хотели?»

не понравился вопрос журналиста на пресс-конференции перед игрой с «Атлетико».

Журналист La Sexta и Antena 3 спросил тренера «Барселоны» о матче Кубка Испании с «Интерсити» (4:3). Задавая вопрос, он сказал, что команда Хави «почти вылетела».

Услышав эти слова, Хави рассмеялся и сказал: «Почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?»

« » сыграет с «Атлетико» в матче 16-го тура сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Триллер «Барсы» в Кубке: 4:3 в овертайме с «Интерсити» из 3-й лиги. Получили хет-трик от воспитанника