Журналист сказал Хави, что «Барса» «почти вылетела» от «Интерсити». Тренер рассмеялся: «Вы этого хотели?»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Интерсити Футбол

Хави не понравился вопрос журналиста на пресс-конференции перед игрой с «Атлетико».

Журналист La Sexta и Antena 3 спросил тренера «Барселоны» о матче Кубка Испании с «Интерсити» (4:3). Задавая вопрос, он сказал, что команда Хави «почти вылетела».

Услышав эти слова, Хави рассмеялся и сказал: «Почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?»

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Триллер «Барсы» в Кубке: 4:3 в овертайме с «Интерсити» из 3-й лиги. Получили хет-трик от воспитанника

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25 комментариев

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Егор Зуев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Нервный Хаве 🤣 Видно что плывет.
Пхахаха, как там Вильярреал?)
Ещё один хозяин мадридского недоразумения
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August Milevic
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Да.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Иван Никулин
зато забили 4))тот же реал любителям только 1 гол смог забить)
А Барселоне трешку))
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Нервный Хаве 🤣 Видно что плывет.
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Иван Никулин
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Ответ инок
Хави большой оптимист. З гола пропустили от команды, о которой весь футбольный мир впервые услышал
зато забили 4))тот же реал любителям только 1 гол смог забить)
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Айтуар Куат
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Ответ barca1899messi
У тебя мессифобия !!!! Месси уже 2 года не играет за Барселону, А ты до сих пор страдаешь
Месси выкинули из Барсы использовав на президенстких выборах клуба
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Stannis_Baratheon
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Ответ Айтуар Куат
Это след пешехода. Пешеход унижали 8:2 но хоть элитные команды
У персофана Роналду во всех проблемах Барселоны виноват Месси. Что нибудь новое придумай братишка
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romanisti89
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Ну может и хотел, а что тут такого?
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barca1899messi
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Ответ Андрей Гаврилов
Честно говоря, хотел бы. Может тогда бы они задумались о том, как играют
А как они играют поясните нам специалисты такие Вы ведь наверное ФИФА менеджер лучшие команды тренируете покупаете Кого хотите продаёте Кого хотите занимайте вечно первые места А если у вас что-то не получается то вы снова перезагружаете игру и так до тех пор пока командой Мухосранск не выигрываете Лигу чемпионов попутно обыграв в финале не знаю Реал Мадрид со счетом 10:0 Правда же а за команду у вас играют Роналду потому что мухосранске он просто всю жизнь мечтал играть
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El Ilusionista
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Ответ инок
Хави большой оптимист. З гола пропустили от команды, о которой весь футбольный мир впервые услышал
Хави просто видел итоговый счет.
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barca1899messi
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Ответ Айтуар Куат
Это след пешехода. Пешеход унижали 8:2 но хоть элитные команды
У тебя мессифобия !!!!
Месси уже 2 года не играет за Барселону, А ты до сих пор страдаешь
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Wesley
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Да, журналист наверняка хотел, чтобы Барса вылетела - материал о таком провале точно вызовет интерес у большего числа людей, чем рядовая победа гранда. А Хави вообще о чём? Ищет кругом врагов?
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Schiaff1no
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Хотите унизить Хави?! Не нравится Хави? Так и напишите!
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Mark Safaniev
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Ответ инок
Хави большой оптимист. З гола пропустили от команды, о которой весь футбольный мир впервые услышал
Почему? Об Интер слышали, а вот Ман Сити вообще вес мир знает)
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DolJun
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да большинству приятны провалы фк мем, чего скрывать) рофлы что генерит чави и ко просто уморительны)
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superbro
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Театр одного истерика
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Айтуар Куат
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Ответ Игорь Климов
Но всё дело в том, что Барселона постоянно вела в том матче в счёте, а Интерсити отыгрывался и как она могла "почти" вылететь?
Это след пешехода. Пешеход унижали 8:2 но хоть элитные команды
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Игорь Климов
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Ответ NartApsua
Не тренер Хави делит первое место с великим (без шуток) тренером Анчелотти. Странно, да? Или скажете, что это всё благодаря судьям и везению?
И ещё имеет одну игру в запасе.
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инок
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Хави большой оптимист. З гола пропустили от команды, о которой весь футбольный мир впервые услышал
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NartApsua
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Ответ *MVP*
Хаве разве тренер? пока он идет по пути Лэмпарда. правда, тот почти без трансферов 2 раза вышел в ПО ЛЧ, например. и натренировал молодежь на будущее. а под Хаве все лето дергали рычаги)
Не тренер Хави делит первое место с великим (без шуток) тренером Анчелотти. Странно, да? Или скажете, что это всё благодаря судьям и везению?
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Игорь Климов
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Но всё дело в том, что Барселона постоянно вела в том матче в счёте, а Интерсити отыгрывался и как она могла "почти" вылететь?
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Born is the King
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Мало кто хотел, чтобы этот любительский клуб выкинул Барселону. Тогда ведь у Лапорта начал бы подозревать,что Шави не тренер
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*MVP*
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Хаве разве тренер? пока он идет по пути Лэмпарда. правда, тот почти без трансферов 2 раза вышел в ПО ЛЧ, например. и натренировал молодежь на будущее. а под Хаве все лето дергали рычаги)
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Boni Jek
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Хорошо ответил Хави, на то пошло Реал мог вылетить
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Андрей Гаврилов
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Честно говоря, хотел бы. Может тогда бы они задумались о том, как играют
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