Ансу Фати: «Забитый мяч всегда придает уверенности. «Барса» – лидер Ла Лиги, и у нас есть шанс остаться на первом месте»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Кубок Испании Ансу Фати Интерсити Футбол

Ансу Фати поделился мнением о победном голе в матче с «Интерсити».

«Барселона» в дополнительное время одолела в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Фати забил победный мяч на 103-й минуте – в 1-м экстра-тайме.

«Я очень рад голу и выходу в следующий раунд. Забитый мяч всегда придает нападающему уверенности. Хоть сейчас и много разговоров, но я спокоен, работаю каждый день, потому что все приходит именно с тяжелой работой.

Я отдам все ради этого клуба и ради болельщиков, которые так сильно меня поддерживают», – сказал Фати в интервью Vamos.

Также 20-летний игрок поделился мнением о положении «Барселоны» в Ла Лиге.

«У нас нет никаких сомнений, мы все еще лидеры Ла Лиги и у нас есть шанс остаться ими. В раздевалке все убеждены в том, что мы делаем.

Мы знаем, что будет трудно. Победа над ними (речь об «Атлетико» – прим.) в прошлом году с отличной игрой стала поворотным моментом для нас. Но это было на нашем поле, а здесь будет сложнее. Но мы убеждены, что должны выйти и победить, чтобы остаться на вершине», – добавил вингер каталонского клуба.

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в 16-м туре чемпионата Испании. Матч состоится 8 января.

Фати о детстве в Гвинее-Бисау: «Обычно мы играли в футбол босиком. Те, у кого было больше денег, носили пластиковые сандалии. Мы скатывали носки в шарик и начинали!»

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3 комментария

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DolJun
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легендарная десятка фк мем, с такой игрой про месси в барсе уже никто и не вспоминает!
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Футбол_это_жизнь
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Фати бы набрать форму и вернуть то волшебство которое у него было
Пока столе хуже всех в линии атаки
Может ещё чуть похудеть надо, а то эти щёки
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GuruFutbola
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Надо бороться с кабинетом и оставить судейский проект позади как сейчас
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