Анчелотти о 2 пенальти в игре «Реала» с «Вильярреалом»: «Я не свистнул бы ни в одном из случаев»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Футбол

Карло Анчелотти недоволен пенальти, назначенными в игре «Реала» и «Вильярреала».

Мадридская команда проиграла матч 16-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. Второй гол «Вильярреала» забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку Давиду Алабе. 

За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу «Реала». 

«Сложный матч, нам не удавалось качественно обороняться, мы допускали ошибки в начале, а возвращаться в игру непросто. Как и в прошлом году, мы плохо начали год», – сказал Анчелотти. 

О пенальти

«Все так, как есть. Мы должны привыкать. За любую руку в штрафной ставят пенальти. Если бы это зависело от меня... Я не свистнул бы ни в первом, ни во втором случае», – сказал тренер.

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24 комментария

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M93
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Ответ Berekella 999
Хорошая отмазка..тогда без пенальти счёт был бы 1-0,хотя Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча
Про какие отмазки ты вообще лепешь?! Анчелотти говорит, что не дал ни тот ни другой пенальти в обе стороны.

"Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча"
Так и Реал мог забить те же 3 гола, если реализовал свои моменты. Один Бензема запорол минимум 2 момента.
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distress of ignorance
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Ответ Крученые мячи Анри
В Мадриде не ноют бгггггг
Где нытье?
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Дядя Тима
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Ответ Berekella 999
Хорошая отмазка..тогда без пенальти счёт был бы 1-0,хотя Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча
Что за бред ты написал ?
Анчи признал поражение - по делу
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Cantstoped
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А я бы СВИСТНУЛ ещё 3-4 руки.
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Alexandr Donskoy
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Ноющий тренер
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Кукич
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Пенальти который забил Карим -позор футбола, датские деньги судейского корпуса для Переса.
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Olegus7
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Ответ Berekella 999
Хорошая отмазка..тогда без пенальти счёт был бы 1-0,хотя Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча
А в чем отмазка?
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Ванька-Манька
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Ответ andr d
Чапи это твоя пища по утрам
Аххаах
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Рустам Атаев
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Ответ Vlad
Ну ты же не арбитр. Тебе свистеть не дано. Твоё дело - пожинать плоды этих свистов
))
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Berekella 999
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Хорошая отмазка..тогда без пенальти счёт был бы 1-0,хотя Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча
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Vlad
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Ну ты же не арбитр. Тебе свистеть не дано. Твоё дело - пожинать плоды этих свистов
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Vlad
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Ответ Raul14
Комментарий адекватного тренера)) а не чапи-мапи всяких)))
Если бы такое сказал Хави, то хейтеры уже эту ветку давно бы заняли и всякие гадости сыпали. А тут всего пара комментов.
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Крученые мячи Анри
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В Мадриде не ноют бгггггг
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mcivsche
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за любую руку - это старая песня

а теперь по новой методичке 2 ставишь или не ставишь, на своё усмотрение, которое как правило в пользу фаворита/.../гранда
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corazón blanco
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Отвратительно играли и не заслужили победы, надеюсь, что это поражение сбьет спесь с команды.
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Макс Кидалов
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Ответ Комнатный олень
Реал лихорадит после перерыва на ЧМ,надо что то делать.
Реал всегда ужасно играет в январе, обычно Реал в марте начинает набирать обороты и тонус игровой
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инок
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Судья просто уравновесил первый ошибочный пенальти вторым левым пеналем, только и всего...
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белошип
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Ответ Комнатный олень
Реал лихорадит после перерыва на ЧМ,надо что то делать.
Их ещё до ЧМ лихорадило
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andr d
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Ответ Raul14
Комментарий адекватного тренера)) а не чапи-мапи всяких)))
Чапи это твоя пища по утрам
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Александра Александрова
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Кашшаи я бы свистел всегда , когда Перес скажет )))
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Комнатный олень
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Реал лихорадит после перерыва на ЧМ,надо что то делать.
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Ignazio DE Alter
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Ответ Raul14
Комментарий адекватного тренера)) а не чапи-мапи всяких)))
Плakай
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Cruel Snake
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Без слез, претензий. Поменьше бы таких игр
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Raul14
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Комментарий адекватного тренера)) а не чапи-мапи всяких)))
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