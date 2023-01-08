Анчелотти о 2 пенальти в игре «Реала» с «Вильярреалом»: «Я не свистнул бы ни в одном из случаев»

недоволен пенальти, назначенными в игре «Реала» и «Вильярреала».

Мадридская команда проиграла матч 16-го тура со счетом 1:2. Второй гол « » забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку Давиду Алабе.

За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу « ».

«Сложный матч, нам не удавалось качественно обороняться, мы допускали ошибки в начале, а возвращаться в игру непросто. Как и в прошлом году, мы плохо начали год», – сказал Анчелотти.

О пенальти

«Все так, как есть. Мы должны привыкать. За любую руку в штрафной ставят пенальти. Если бы это зависело от меня... Я не свистнул бы ни в первом, ни во втором случае», – сказал тренер.