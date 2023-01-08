Анчелотти о 2 пенальти в игре «Реала» с «Вильярреалом»: «Я не свистнул бы ни в одном из случаев»
Карло Анчелотти недоволен пенальти, назначенными в игре «Реала» и «Вильярреала».
Мадридская команда проиграла матч 16-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. Второй гол «Вильярреала» забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку Давиду Алабе.
За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу «Реала».
«Сложный матч, нам не удавалось качественно обороняться, мы допускали ошибки в начале, а возвращаться в игру непросто. Как и в прошлом году, мы плохо начали год», – сказал Анчелотти.
О пенальти
«Все так, как есть. Мы должны привыкать. За любую руку в штрафной ставят пенальти. Если бы это зависело от меня... Я не свистнул бы ни в первом, ни во втором случае», – сказал тренер.
"Вилльяреал мог забивать чистые 3-4 мяча"
Так и Реал мог забить те же 3 гола, если реализовал свои моменты. Один Бензема запорол минимум 2 момента.
Анчи признал поражение - по делу
а теперь по новой методичке 2 ставишь или не ставишь, на своё усмотрение, которое как правило в пользу фаворита/.../гранда