Куртуа о пенальти «Вильярреала»: «Алаба не может оторвать себе руку. Если судья назначает спорный пенальти в их ворота, то должен назначить и в наши. Своего рода компромисс»

Вратарь «Реала» прокомментировал назначение пенальти в его ворота в игре с «Вильярреалом».

Мадридская команда проиграла матч 16-го тура со счетом 1:2. Второй гол « » забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку .

За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу « ».

«Одна рука Давида была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье все равно, что это опорная рука. Он не может оторвать себе руку.

Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим, вернутся ли [судьи], чтобы поговорить об этом с нами.

Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти [в наши]. Очевидно, что это своего рода компромисс», – сказал Куртуа.