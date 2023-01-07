Куртуа о пенальти «Вильярреала»: «Алаба не может оторвать себе руку. Если судья назначает спорный пенальти в их ворота, то должен назначить и в наши. Своего рода компромисс»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига судьи Давид Алаба Тибо Куртуа Жерар Морено Сесар Сото Градо Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал назначение пенальти в его ворота в игре с «Вильярреалом». 

Мадридская команда проиграла матч 16-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. Второй гол «Вильярреала» забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку Давиду Алабе

За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу «Реала». 

«Одна рука Давида была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье все равно, что это опорная рука. Он не может оторвать себе руку. 

Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим, вернутся ли [судьи], чтобы поговорить об этом с нами. 

Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти [в наши]. Очевидно, что это своего рода компромисс», – сказал Куртуа. 

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48 комментариев

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Станислав Л
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Ответ Eden-bat
Только он сначала упал на неё, а когда увидел, что летит мяч, попытался убрать.
ну и? Рука на земле? Нет. Прервала передачу? Да - пенальти
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xan.sher.76@gmail.com
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Ни тебе же жаловаться на пенальти дыркуа уж тем более мадридском урале грех жаловаться.
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Fooler
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Ответ А.Э.РАСИМ
Закон футбола. Пенальти в ворота Реала никогда не верный. Пенальти Реала всегда верный. Давно пора принимать.
Оба неверные,но если Реалу поставил,то и Вильярреалу должен был.
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rcbkz6mrtd
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Играть надо а не ходить по полю
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Виталий Желтоусов
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Слабое оправдание лучшего вратаря мира.
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ɔculpa
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Ответ corazón
Не знаю, можно ли оторвать руки Алабе - знаю, что нужно оторвать ноги Данджуме: они ему не очень пригодились.
А что случилось, расскажешь? Порол до хрена?)(
После очередных своих травм парень вылетел из основы, и как я понимаю, дела на лад всё не идут?
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Berekella 999
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Куртуа бы молчал
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Eden-bat
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Ответ red hikkikomori
Только у Алабы рука была в воздухе, она не касалась земли
Только он сначала упал на неё, а когда увидел, что летит мяч, попытался убрать.
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Харен Брогг
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По моему Куртуа всегда первый ноет про судей, уже не раз за ним замечаю.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ real19024ver
Забавно слышать о законах футбола и правилах от болельщиков Юве :)
Но это не делает не правдой мои слова.
Забавно?
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real19024ver
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Ответ А.Э.РАСИМ
Закон футбола. Пенальти в ворота Реала никогда не верный. Пенальти Реала всегда верный. Давно пора принимать.
Забавно слышать о законах футбола и правилах от болельщиков Юве :)
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Ivang King
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Ответ red hikkikomori
Только у Алабы рука была в воздухе, она не касалась земли
Так как он ее хотел убрать, только вот не успел, пенальти левейший, причём где игрок вильяреала явно с вытянутой рукой касается мяча, следует к просмотру, а где с одного повтора видно как алаба старается убрать руку с траектории, да нафиг надо, идите дальше нойте за купленные судейство
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Lev Kondratchik
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Не знаю как остальные, но мне кажется, что главное в судействе - постоянство решению. То есть если в одном сомнительном случае поставили пенальти и в другом, схожем по уровню сомнительности, то меня это устраивает такой расклад, даже если так произошло с моей командой. Гораздо хуже, когда в одном случае ставят, а в другом - нет, просто непонятна система в таком случае
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Burel
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Не может быть: даже несмотря на очередной судейский произвол, королевский проект проиграл
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
Стоит в их ворота поставить пенальти так нытьё начинается...
Ты про Барсу?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ EmilAshikyan
Да иди ты! Игру хоть смотрел?
Я имею ввиду констанцу.
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EmilAshikyan
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Ответ А.Э.РАСИМ
Закон футбола. Пенальти в ворота Реала никогда не верный. Пенальти Реала всегда верный. Давно пора принимать.
Да иди ты! Игру хоть смотрел?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ skorpion n
Дай угадаю фанат барсы ?
У Вас всю правду фанаты Барсы пишут?
Дай угадаю, фанат Судейского клуба?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ skorpion n
Дай угадаю фанат барсы ?
Не угадал.
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Jimkerry
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Интересно, в комменте обсуждают другой пенальти, который был назначен ворота Вильи
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Shuller18
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Оба пенальти были высосаны из пальца
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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Ответ Давид Agabekyan
Прям как Барса в ЛЧ. Но вы всё равно ноете
Клыри глух 👌🏻😁
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Reece_Jamess
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Ответ Давид Agabekyan
Прям как Барса в ЛЧ. Но вы всё равно ноете
Барса и ЛЧ несовместимые вещи 🤣
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Давид Agabekyan
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Хорош ныть, по делу проиграли, хотя должны были крупнее влететь
Прям как Барса в ЛЧ. Но вы всё равно ноете
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Max Payne
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Ответ Мгер Цолакян
https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1611781595798667264 Что с Рюдгиером ?
получил удар, это не весь повтор
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