Куртуа о пенальти «Вильярреала»: «Алаба не может оторвать себе руку. Если судья назначает спорный пенальти в их ворота, то должен назначить и в наши. Своего рода компромисс»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал назначение пенальти в его ворота в игре с «Вильярреалом».
Мадридская команда проиграла матч 16-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. Второй гол «Вильярреала» забил Жерар Морено с пенальти, назначенного арбитром Сесаром Сото Градо за попадание мяча в руку Давиду Алабе.
За 3 минуты до этого пенальти за аналогичный фол был назначен в пользу «Реала».
«Одна рука Давида была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье все равно, что это опорная рука. Он не может оторвать себе руку.
Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим, вернутся ли [судьи], чтобы поговорить об этом с нами.
Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти [в наши]. Очевидно, что это своего рода компромисс», – сказал Куртуа.
После очередных своих травм парень вылетел из основы, и как я понимаю, дела на лад всё не идут?
Забавно?
Дай угадаю, фанат Судейского клуба?