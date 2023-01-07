Экс-арбитр Бурруль считает оба пенальти в матче «Реала» и «Вильярреала» ошибочными: «Но если судья назначил первый, то должен был поставить и второй»
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о пенальти в матче «Вильярреал» – «Реал» (2:1).
Главный арбитр этой игры Сесар Сото Градо назначил по одному 11-метровому удару в пользу обеих команд. Карим Бензема на 60-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру Хуана Фойта рукой, спустя 3 минуты Жерар Морено забил с точки после аналогичного нарушения Давида Алабы.
«Я не могу объяснить [пенальти в пользу «Реала»]. Мяч коснулся руки Фойта в естественном для бега положении. Такое нельзя свистеть, это не оказало влияния на игру.
[Второй случай] – это не пенальти. Но я также должен сказать, что если он назначил первый пенальти, то должен был назначить и второй», – сказал Бурруль.
Игра «Вильярреал» – «Реал» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Раньше было лучше, если умышленно сыграл рукой - пенальти, если нет, то и пенальти нет