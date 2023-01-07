Экс-арбитр Бурруль считает оба пенальти в матче «Реала» и «Вильярреала» ошибочными: «Но если судья назначил первый, то должен был поставить и второй»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Давид Алаба Жерар Морено Сесар Сото Градо Хуан Фойт Футбол

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о пенальти в матче «Вильярреал» – «Реал» (2:1).

Главный арбитр этой игры Сесар Сото Градо назначил по одному 11-метровому удару в пользу обеих команд. Карим Бензема на 60-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру Хуана Фойта рукой, спустя 3 минуты Жерар Морено забил с точки после аналогичного нарушения Давида Алабы

«Я не могу объяснить [пенальти в пользу «Реала»]. Мяч коснулся руки Фойта в естественном для бега положении. Такое нельзя свистеть, это не оказало влияния на игру. 

[Второй случай] – это не пенальти. Но я также должен сказать, что если он назначил первый пенальти, то должен был назначить и второй», – сказал Бурруль.

Игра «Вильярреал» – «Реал» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 

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10 комментариев

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wodziegg
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В матчах Реала он необязательно должен был ставить второй как практика показывает, даже удивительно, что поставил.
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umnik3
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Ответ WelcomeBackPURE
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Бухаешь?
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WelcomeBackPURE
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Rio de Janeiro
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Эвребе в 2009: Если уж не назначил одну пенку то ничего не оставалось как продолжать гнуть эту же линию и не назначать пенки ещё в 3 аналогичных эпизодов
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-2
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sheri_24
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Ответ Зизуха
Как?! Как судьи могут ошибаться, ведь есть же ВАР?
Это не ошибки судьи, это современная диктовка игры рукой. И она идиотская.
Раньше было лучше, если умышленно сыграл рукой - пенальти, если нет, то и пенальти нет
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-1
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xDe xDe
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Да, тоже думаю, что оба пенальти не стоило ставить. Касание Фойта не повлияло на эпизод, а Алаба в полулежачем положении находился, и даже пытался убрать руку. С другой стороны, результат игры это не изменило всё равно.
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Buharoid
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Пенальти на Фойте это какой-то кринж, судья видимо вдохновился нытьем Винисиуса про расизм и подсобил наглой мартышке.
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-4
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llolishe
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Вилльяреал сколько моментов профукал
+8
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Бухгалтер2021
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так отмените матч 0-0 проблем то
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-1
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Пирс Морган
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Все правильно, ребята свои руки-крюки на полполя закидывали
+5
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Зизуха
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Как?! Как судьи могут ошибаться, ведь есть же ВАР?
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