Анчелотти о ВАР: «Теперь нужно дождаться проверки, прежде чем праздновать забитый гол. Но если пропускаешь, есть шанс спастись»
Карло Анчелотти рассказал, как видеоповторы изменили футбол.
«До появления ВАР можно было сразу праздновать забитый гол, а теперь нужно быть более терпеливым и дождаться проверки.
Но это работает и в другую сторону! Когда вы пропускаете гол, есть шанс на спасение», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
Анчелотти не накажут за слова о «выдуманном пенальти». Тренеру «Реала» грозила дисквалификация на 4 матча
Комментарии