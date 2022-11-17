Анчелотти о ВАР: «Теперь нужно дождаться проверки, прежде чем праздновать забитый гол. Но если пропускаешь, есть шанс спастись»

рассказал, как видеоповторы изменили футбол.

«До появления ВАР можно было сразу праздновать забитый гол, а теперь нужно быть более терпеливым и дождаться проверки.

Но это работает и в другую сторону! Когда вы пропускаете гол, есть шанс на спасение», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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