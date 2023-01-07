Анчелотти про 1:2 с «Вильярреалом»: «Они играли лучше и заслужили победу»

прокомментировал поражение «Реала» от « » (1:2).

«Они играли лучше нас. Когда соперник делает это лучше, то заслуживает победы.

Вижу команду довольно свежей. Результат матча – не из-за проблем с физикой. Во втором тайме мы очень старались. Боролись до самого конца», – сказал тренер « ».