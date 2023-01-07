Анчелотти про 1:2 с «Вильярреалом»: «Они играли лучше и заслужили победу»
Карло Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Вильярреала» (1:2).
«Они играли лучше нас. Когда соперник делает это лучше, то заслуживает победы.
Вижу команду довольно свежей. Результат матча – не из-за проблем с физикой. Во втором тайме мы очень старались. Боролись до самого конца», – сказал тренер «Реала».
Кстати, ещё забавно, как многие болельщики Реала посмеиваются над резким падением Барсы после ухода Месси, мол, у них такого не было после ухода Роналду. Только вот они забывают хронологию событий-у Барсы сначала начал уходить весь костяк помимо Месси, а уже потом и сам он ушёл, перестав держать последнюю нить топовости для клуба. А вот у Реала всё наоборот-сначала клуб покинул Роналду, и вот только сейчас начнёт угасать и уходить костяк. Так что...всё ещё впереди, если не начать заниматься составом гораздо плотнее, чем этого хочет старомодный Анчи, который привык работать с ограниченным костяком как раньше🤷♂️
Когда шли на длинной беспроигрышной серии, все комментарии мадридистов были из разряда : какой у нас великий тренер и в какой прекрасной форме все игроки ( в том числе и игроки ротации) Мадрида
В его словах безразличие.
Но вот если смотреть исключительно на игру, то Реал не выглядит и близко топ командой.
Игры просто нет, а почему, это другой вопрос, может дело в составе, может тренер уже не "торт".
Одна неудачная игра и нытьё начинается..