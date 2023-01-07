Анчелотти про 1:2 с «Вильярреалом»: «Они играли лучше и заслужили победу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Вильярреала» (1:2).

«Они играли лучше нас. Когда соперник делает это лучше, то заслуживает победы.

Вижу команду довольно свежей. Результат матча – не из-за проблем с физикой. Во втором тайме мы очень старались. Боролись до самого конца», – сказал тренер «Реала».

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40 комментариев

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Berekella 999
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Без тебя все знают что Вилльяреал играл в разы лучше!
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mcivsche
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а вот Зидан бы ни за что не признал, что соперник был лучше
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rachidibrahimov
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Простите, но полгода с хвостиком назад Вини и Родриго были космическими топарями в ваших глазах и в целом достаточно заслуженно на тот момент. Просто кто-то забыл, что в прошлом сезоне и Барса, и АтМД безбожно отыграли первую половину чемпионата, чем позволили сливочным с ровной физикой с запасом оторваться перед евровесной. А там ещё и везения немного присыпало почти в каждой стадии. Но проблемы были всё те же-плохая ротация(главный бич Анчелотти), да и некем ротировать, по сути. Но тогда всё это скрылось лучшим сезоном Бензема и Ко. Кстати, ещё забавно, как многие болельщики Реала посмеиваются над резким падением Барсы после ухода Месси, мол, у них такого не было после ухода Роналду. Только вот они забывают хронологию событий-у Барсы сначала начал уходить весь костяк помимо Месси, а уже потом и сам он ушёл, перестав держать последнюю нить топовости для клуба. А вот у Реала всё наоборот-сначала клуб покинул Роналду, и вот только сейчас начнёт угасать и уходить костяк. Так что...всё ещё впереди, если не начать заниматься составом гораздо плотнее, чем этого хочет старомодный Анчи, который привык работать с ограниченным костяком как раньше🤷‍♂️
В принципе могу согласится. Но если говорит про костяк, то остались только Карим, Модрич и Кроос. С полузащитой на будущее всё норм. Особенно если Беллингем придёт. Только атака настораживает. Но есть чувство, что Холанд или Мбаппе, рано или поздно перейдут в Реал.
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Седесим Куиндесимов
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Жду провала в этом сезоне. Может после этого Перес решит вернуть 2009-ый.
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Val Smith
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
А при каком тренере Реал не сдавал после перерыва на сборные, вполне нормальная ситуация.
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Mamontilo
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Ответ Пако
Честное и объективное мнение Анчелотти. Но кто виноват?
Так они в раздевалке всё и обсудят, думаю каждый внес свою лепту
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King_X
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
Какая глупость 😂
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GuruFutbola
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Эстонская карлуха поплыла, 2 место будет подарком глорам мчк
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Экспертное мнение
Кике Сетьен: После обеда я поспал и накормил коров на ферме, а вечером преподал мастер класс итальянскому маэстро
Кике Сетьен: "Утром я подоил коров, а вечером взбил сливки"(пардон за такой каламбур)🙃
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
Простите, но полгода с хвостиком назад Вини и Родриго были космическими топарями в ваших глазах и в целом достаточно заслуженно на тот момент. Просто кто-то забыл, что в прошлом сезоне и Барса, и АтМД безбожно отыграли первую половину чемпионата, чем позволили сливочным с ровной физикой с запасом оторваться перед евровесной. А там ещё и везения немного присыпало почти в каждой стадии. Но проблемы были всё те же-плохая ротация(главный бич Анчелотти), да и некем ротировать, по сути. Но тогда всё это скрылось лучшим сезоном Бензема и Ко.
Кстати, ещё забавно, как многие болельщики Реала посмеиваются над резким падением Барсы после ухода Месси, мол, у них такого не было после ухода Роналду. Только вот они забывают хронологию событий-у Барсы сначала начал уходить весь костяк помимо Месси, а уже потом и сам он ушёл, перестав держать последнюю нить топовости для клуба. А вот у Реала всё наоборот-сначала клуб покинул Роналду, и вот только сейчас начнёт угасать и уходить костяк. Так что...всё ещё впереди, если не начать заниматься составом гораздо плотнее, чем этого хочет старомодный Анчи, который привык работать с ограниченным костяком как раньше🤷‍♂️
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Леван Мкртчян
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Ответ Muhammad Juraev
Самое забавное это то, как они кричат после успешных игр Модрича, Бенземы, Крооса какие они крутые) Одна неудачная игра и нытьё начинается..
Классика.
Когда шли на длинной беспроигрышной серии, все комментарии мадридистов были из разряда : какой у нас великий тренер и в какой прекрасной форме все игроки ( в том числе и игроки ротации) Мадрида
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инок
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В чем сила большого тренера? В признание побед соперника. Анчелотти таковым является.
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Давид Agabekyan
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
Состав выдавал чудеса, выигрывая без тактики и нормальной поставленной игры
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QWertY
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Ответ Zemanuha
Комментарий удален модератором
А за сколько, 🤡?
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Экспертное мнение
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Ответ Турку Финляндия*
Лучше бы Анчелотти рассказал где испанцы ?)) Сегодня для Реала Мадрид исторический день за всю свою историю команда сыграла 4435 игр и никогда не начинал игры без испанских игроков в стартовом составе. Сегодня 7 января 2023 года произошло историческое событие 0 испанцев в стартовом составе
Тут намного смешнее, как фанаты Реала ноют что в сборной Испании много игроков из Барсы. Как будто Барса виновата в том что в Реале испанцев не осталось)
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Боевой комар
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Я так понимаю, что Анчелотти уже чемоданы упаковал.
В его словах безразличие.
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Zemanuha
Ответ QWertY
Согласен. С Тчуамени за сотку, который максимум играет на чирик титул не выиграть
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Мадрид наказывает!
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Не стал как ныть как Хаве, а прямо сказал что желтые играли лучше на этот раз. В Копе думаю, Карло отомстит.
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QWertY
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
Согласен. С Тчуамени за сотку, который максимум играет на чирик титул не выиграть
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Анархия
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А меня удивил Пепе Рейна.В свои 40 держит высокий уровень,сколько раз выходили из-под прессинга благодаря его передачам,да и в целом ошибся лишь раз,да и то на выходе.
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Train67
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Смотря на игру Реала не понимаешь, как они выиграли лч в прошлом году. Характер все таки боевой у этой команды.
Но вот если смотреть исключительно на игру, то Реал не выглядит и близко топ командой.
Игры просто нет, а почему, это другой вопрос, может дело в составе, может тренер уже не "торт".
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ДЖИН
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плевать на реал, главно Завтра АТлетиков по братски обыграть.
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Muhammad Juraev
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Ответ Леван Мкртчян
Каким "таким"составом?) Ох уж эти прибеднения. Что только не скажишь, чтобы выделить кого нужно)) Ps. Всем бы такой мастеровитый состав ,как у Мадрида) И возврастные игроки, пока ,вполне тянут топ-уровень (по физике) на дистанции сезона
Самое забавное это то, как они кричат после успешных игр Модрича, Бенземы, Крооса какие они крутые)
Одна неудачная игра и нытьё начинается..
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Buharoid
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Ответ Турку Финляндия*
Лучше бы Анчелотти рассказал где испанцы ?)) Сегодня для Реала Мадрид исторический день за всю свою историю команда сыграла 4435 игр и никогда не начинал игры без испанских игроков в стартовом составе. Сегодня 7 января 2023 года произошло историческое событие 0 испанцев в стартовом составе
Какие испанцы? Вон вам вагон негров закупили, какие еще испанцы.
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ARIK2
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Ответ bel01
Карло творил чудеса последние полтора сезона, выдавая хорошие игры и трофеи с таким составом. Но чудеса не бывают бесконечными. На Милито, Вини и Родриго супер топ клуб построить невозможно. А великие ветераны не могут уже ровно играть весь сезон.
Ни убавить, ни прибавить
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