Анчелотти о поражении от «Вильярреала»: «Реал» ошибался, плохо защищался. Нам стоит лучше читать игру»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вильярреалом» (1:2).

«Это была сложная игра. Мы не очень хорошо защищались, допускали ошибки в начале матча, а потом вернуться в игру было не так-то просто. У нас не получилось хорошо начать год, как и в прошлый раз.

Мы допустили ошибки, нам стоит лучше читать ситуацию. Если они хорошо прессингуют, мы должны использовать длинные передачи, у нас не должно быть проблем с этим. Иногда именно чтение игры не получается, с ним не всегда все хорошо», – сказал тренер «Реала».

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18 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ Нефанатик
Сейчас Игорь Новиков всем объяснит какой Винисиус топчик и что он был лучшим в составе. А по факту - он просто дно
И какой Анчелотти гений и раскрыл будущего лучшего игрока в мире
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Леван Мкртчян
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Ответ Gregori Milman
Редакция,почему вы печатает комментарии , явно не болельщиков Реала, не ужеле их нельзя блокировать?
Ты угораешь сейчас?)
Или просто новенький на сайте и никогда не заходил на ветки Барселоны, Месси, Роналду, Загитовой итд?))
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Berekella 999
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Неет, просто Вилльяреал играл в разы лучше.
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Виталий Желтоусов
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Правильные слова от великого тренера.
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Olegus7
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Вильярреал, конечно, хорошо сыграл, а Реал плохо. Но почему так? Да против этого соперника у Реала переодически возникают сложности, но это не оправдание. Тем более в Кубке опять с ними играть
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Gregori Milman
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Редакция,почему вы печатает комментарии , явно не болельщиков Реала, не ужеле их нельзя блокировать?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Похоже, Винисиуса реально продавать нужно. Пока он 100+ стоит
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Edi Valdman
Никак не сыграли.
Игрой это сложно назвать
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Edi Valdman
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мягко говоря, паршиво сыграли
Никак не сыграли.
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Gregori Milman
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Очень плохая игра Реала! Особенно в первом тайме. От Менди нужно избавляться . Разочаровал также Вальверде. После замен стали играть лучше, но соперник заслужил победу.
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
О, ты уже испытаваешь оргазм? Посмотрим, что будет в конце сезона
Счастливого Рождества тебе)
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GuruFutbola
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Автобусная собачка переца начала о чем-то догадываться
Ну скоро с подачи хозяина снова залает, что состав укомплектован)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Реаль - меньше чем клуб. Дальше можно было не продолжать)
О, ты уже испытаваешь оргазм? Посмотрим, что будет в конце сезона
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GuruFutbola
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Реаль - меньше чем клуб.
Дальше можно было не продолжать)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Мягко говоря, паршиво сыграли
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Нефанатик
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Сейчас Игорь Новиков всем объяснит какой Винисиус топчик и что он был лучшим в составе. А по факту - он просто дно
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QWertY
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А тебе стоить хотя бы поставить игру, а не играть в бей беги, в надежде на индивидуальную игру футболистов
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pq
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Ответ Reece_Jamess
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чувак, ты из анекдота что ли?

"а я всегда про них думаю"
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Reece_Jamess
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