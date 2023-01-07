Анчелотти о поражении от «Вильярреала»: «Реал» ошибался, плохо защищался. Нам стоит лучше читать игру»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вильярреалом» (1:2).
«Это была сложная игра. Мы не очень хорошо защищались, допускали ошибки в начале матча, а потом вернуться в игру было не так-то просто. У нас не получилось хорошо начать год, как и в прошлый раз.
Мы допустили ошибки, нам стоит лучше читать ситуацию. Если они хорошо прессингуют, мы должны использовать длинные передачи, у нас не должно быть проблем с этим. Иногда именно чтение игры не получается, с ним не всегда все хорошо», – сказал тренер «Реала».
Или просто новенький на сайте и никогда не заходил на ветки Барселоны, Месси, Роналду, Загитовой итд?))
Ну скоро с подачи хозяина снова залает, что состав укомплектован)
Дальше можно было не продолжать)
"а я всегда про них думаю"