Гулиев о «Спартаке» и «Зените»: «Я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. «Спартаку» не вариант давать осечки»
Аяз Гулиев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол – такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.
Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки», – заявил хавбек «Химок», ранее выступавший за «Спартак».
После 17 туров «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1-е место в РПЛ. «Спартак» отстает на 6 очков.
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