Гулиев о «Спартаке» и «Зените»: «Я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. «Спартаку» не вариант давать осечки»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия Аяз Гулиев Футбол

Аяз Гулиев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол – такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.

Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки», – заявил хавбек «Химок», ранее выступавший за «Спартак».

После 17 туров «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1-е место в РПЛ. «Спартак» отстает на 6 очков.

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3 комментария

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Dan Kennedy
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Ответ Злодей Спб
Почему-то все думают, что стать "хуже" может и должно только у Зенита. Различного рода "преследователи" тоже могут быть подвержены проблемам с составом, психологией и травмами.
Ну единственное логичное объяснение - Зенит на первом месте. По этому акцент на осечках этого клуба делается. А так что Спартак, что Зенит обязательно потеряют очки во второй части сезона, вопрос лишь в том, кто больше по итогу сезона.
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Злодей Спб
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Почему-то все думают, что стать "хуже" может и должно только у Зенита. Различного рода "преследователи" тоже могут быть подвержены проблемам с составом, психологией и травмами.
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Итачи Учиха
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Т.е. в Локомотив он вообще не верит?
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