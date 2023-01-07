Гулиев о «Спартаке» и «Зените»: «Я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. «Спартаку» не вариант давать осечки»

высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол – такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.

Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки», – заявил хавбек «Химок», ранее выступавший за « ».

После 17 туров « » набрал 42 очка и занимает 1-е место в . «Спартак» отстает на 6 очков.