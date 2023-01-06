Аяз Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, я спартаковец с пяти лет. Про «Зенит» не могу так сказать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Химки премьер-лига Россия Аяз Гулиев Футбол

Аяз Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА, а в «Зенит» может.

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый.

Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня – хорошо играть в «Химках».

Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список – они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было.

Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», – заявил 26-летний полузащитник «Химок».

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21 комментарий

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Красно - Синий КОНЬ
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Кому оно нужно, это существо...
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OldRedWhite
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Ответ Дмитрий9779
Это тот Гулиев,который избил пешехода ,а потом откупился?
Американца , а не пешехода )))
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Партизанен
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В Зените бабло больше хотел он сказать
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В Питере Пять
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Гулиев никогда не перейдёт в Зенит – я смог сказать.
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Виталик Украинский
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Ответ igls54
Слава богу этого бандита нет в Зените
Тафгаи Зениту не нужны. Хотя... в игре на кубок со Спартаком пригодился бы.
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Виталий Желтоусов
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Этот игрок блеснул один сезон в Ростове, а дальше движение ни о чём.
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LionKing
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А это кто?
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Faust Doc
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В ГУМе походу бесплатная дегустация бухла была!))
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Дмитрий9779
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Это тот Гулиев,который избил пешехода ,а потом откупился?
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Слава Трефилин
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Я тоже иногда засыпаю ночью и представляю, как отказываю «Барсе», потому что я мадридиста, даю пресс-конференцию на испанском, чеканю мяч на «Сантьяго Бернабео», а потом просыпаюсь и иду на работу в банк.
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Pok_Toholo
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🤮 стандартная реакция на этого недоигрока
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Arman FCSM
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Да переходи куда хочешь, недопринципиальный ты наш
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Владислав Сабельников
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Гулиев прямо как неуловимый Джо
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Xameleon1992
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Прям неуловимый Джо
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ericssons
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Когда перейдет в Спартак? Классный же футболист!
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Osodj Djhshs
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Мы и так знаем, что ты в ЦСКА никогда не перейдешь. В зенит, кстати, тоже
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vendigo
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впервые в жизни позавидовал болельщикам ЦСКА
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mahurat
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Ох, снизошел до нас Аяз, ЦСКА - сочувствую.
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igls54
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Слава богу этого бандита нет в Зените
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Bartez1986
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Даже сложно представить, как же сейчас расстроились в ЦСКА. Зениту проще - там ещё таят надежду
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Катя СПб
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Ну и славно.
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