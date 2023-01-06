Аяз Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, я спартаковец с пяти лет. Про «Зенит» не могу так сказать»

заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА, а в « » может.

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый.

Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня – хорошо играть в «Химках».

Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список – они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было.

Поэтому в я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», – заявил 26-летний полузащитник «Химок».