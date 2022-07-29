Гулиев о Тедеско: «Хамелеон. Если бы так себя вела девушка, я бы махнул рукой. Но когда это мужчина, теряется уважение»

Экс-полузащитник рассказал о конфликте с .

– Летом Тедеско отправил тебя в дубль. По одной из версий – из-за конфликта с Чепзановичем (бывший тренер «Спартака» по физподготовке – Sports.ru).

– Полнейший бред и вброс. С моей стороны никогда не было хамства ни к кому из «Спартака». Можешь у каждого спросить. Когда появились эти слухи, мы вместе посмеялись. Каждый раз, когда виделись с Чепзановичем, я подкалывал его: «О, мой враг! Привет!» Там дело на самом деле было в другом.

– Рассказывай.

– Шло теоретическое занятие. Тедеско начал зачитывать список основных – как он сказал – игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало очень смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся. Тедеско это заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!» Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся – хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым – зацепился за мою реакцию. В тот же момент сказал мне выйти из комнаты. Я вышел. А через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться.

– А он?

– Передал, что не хочет со мной разговаривать.

– В итоге так и не поговорили?

– Я хотел – уже когда тренировался в дубле. Не собирался извиняться или оправдываться: думал просто объяснить, что значила моя реакция. У меня же и правда не было цели его оскорбить или унизить. Я просил о разговоре полгода. Но каждый раз натыкался на отказ. Потом вижу, он дает интервью: «Я в любое время был готов поговорить с Гулиевым». Как можно так явно врать?! Жаль, что у меня не сохранилось личных переписок, в которых я предлагал ему встретиться. Я бы ему их показал, чтобы он увидел, как он был готов.

Человек говорит одно, делает другое, и от этого ему даже не екается внутри. И для него это нормально! Если бы так делала девушка, я бы махнул рукой. Но когда так поступает мужчина, к нему теряется уважение. Позже сложилось впечатление, что тренер просто искал повод сделать то, что сделал.

– Руководство «Спартака» не могло урегулировать ситуацию?

– Мы встретились с Цорном, поговорили. Я рассказал, как было на самом деле. Томас сказал, что попробует убедить Тедеско со мной встретиться. Но в итоге этого не произошло.

– Тедеско – худший тренер в твоей карьере?

– Да нормальный он тренер. По его профессиональным качествам у меня никогда не было вопросов. Но человеческое и профессиональное – разные вещи.

Ты можешь подумать, что мои слова вызваны какой-то обидой или злостью. Но я объективен. Посмотри на недавний пример. Когда в феврале «Спартак» исключили из Лиги Европы, Тедеско публично поддержал это решение. Надеюсь, тогда многие поняли, что он на самом деле за человек. Интересно, почему он так быстро забыл, как признавался в любви к «Спартаку»? Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю.

Тедеско – хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться. Противоречит сам себе, – сказал игрок «Химок».

Гулиев о Тедеско: «Лицемерие. Если не видишь в основе – скажи прямо, как мужчина!»