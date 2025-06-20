Губернатор Воробьев об РПЛ и Московской области: «Можно посмотреть на «Динамо» или «Спартак». Стараемся стирать со столицей все границы»

Губернатор Мособласти высказался о важности «Химок» для региона.

«У нас в области все регионы разные. Находясь рядом с Москвой, мы стараемся стирать со столицей все границы. Поэтому границ нет.

Кто хочет, может поехать посмотреть на «Динамо », на «Спартак » – это не запрещено. Мне кажется, что это великолепно!

То, что мы видим трибуны на хоккее, на футболе и на баскетболе чаще всего полными – это здорово. И это успех. Также как и полный театр – это успех театра», – сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области о ситуации с «Химками»: «Мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный в футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем»