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«Бешикташ» может подписать Литвинова, если «Спартак» не продлит контракт с игроком (Metaratings)

Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.

По информации Metaratings.ru, «Бешикташ» следит за развитием ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака». 

Если красно-белым не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб может предпринять действия для приобретения игрока. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Литвинов провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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