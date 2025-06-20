«Бешикташ» может подписать Литвинова, если «Спартак» не продлит контракт с игроком (Metaratings)
Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.
По информации Metaratings.ru, «Бешикташ» следит за развитием ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака».
Если красно-белым не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб может предпринять действия для приобретения игрока.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Литвинов провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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