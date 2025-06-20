«Бешикташ» может подписать Литвинова, если «Спартак» не продлит контракт с игроком (Metaratings)

Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.

По информации Metaratings.ru, «Бешикташ » следит за развитием ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака ».

Если красно-белым не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб может предпринять действия для приобретения игрока.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Литвинов провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .