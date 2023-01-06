Аяз Гулиев: «Не исключаю, что буду играть за Азербайджан, а не Россию. В голове у меня лежит эта идея»

Теги Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Азербайджана по футболу Аяз Гулиев Футбол

Аяз Гулиев допустил, что будет выступать за сборную Азербайджана.

«Я могу играть за сборную Азербайджана. Нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не команду России.

Но я не могу сейчас про это говорить со стопроцентной уверенностью.

Пока сам точно не знаю, так как еще не обсуждали мой переход прям предметно, не встречались вживую. В голове у меня лежит эта идея, от нее никогда и никому не отказывал.

Когда я только начал играть в РПЛ, мне уже предлагали выступать за сборную Азербайджана, но был другой лимит, при котором я бы считался легионером – переживал из-за этого. Сейчас другие правила, стало легче, поэтому все может быть», – сказал полузащитник «Химок».

8 комментариев

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Арсений Элин
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Тогда уже надо переходить в клуб из Азербайджана, в России в 1 лиге лимит на легов!
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бесдомный понь
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Аяз первым из россиян начал давить американских гадов на зебрах.
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wkaaqm9bfn
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А я буду только за Россию!
Внимание: не предлагайте мне играть за другие страны и за цска
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melowchi
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Мне бы хоть 10-ую часть самоуверенности этого парня
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Пушка_Кутепова
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А ты им нужен?
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Ярик01
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В пердиве жесткий лимит на иностранцев. Плохая идея.
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Chernoy
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К чему это не понял даже сам Гулиев
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Svobodu Mne
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