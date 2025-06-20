«Спартак» всегда чемпион». Алекперов на вопрос о том, когда клуб снова станет чемпионом
Вагит Алекперов ответил на вопрос о следующем чемпионстве «Спартака».
– Когда «Спартак» станет чемпионом снова?
– «Спартак» – чемпион. Всегда! – сказал основатель «Лукойла».
В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне команда Деяна Станковича заняла четвертое место.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?38605 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости