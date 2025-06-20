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«Спартак» всегда чемпион». Алекперов на вопрос о том, когда клуб снова станет чемпионом

Вагит Алекперов ответил на вопрос о следующем чемпионстве «Спартака».

Когда «Спартак» станет чемпионом снова?

– «Спартак» – чемпион. Всегда! – сказал основатель «Лукойла». 

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне команда Деяна Станковича заняла четвертое место. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
Лукойл
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoВагит Алекперов
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