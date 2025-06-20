«Бавария» – «Бока Хуниорс». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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