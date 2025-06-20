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ЦСКА интересен защитник «Банфилда» ди Лусиано. Аргентинцы хотят продать 60% прав за 1,9 млн евро (Legalbet)

ЦСКА заинтересован в подписании правого защитника «Банфилда» Рамиро ди Лусиано.

Аргентинский клуб не против расстаться с футболистом, сообщает Legalbet. 

«Банфилд» хочет сохранить 40% прав на игрока, продав 60% за 1,9 миллиона евро.

21-летний ди Лусиано сыграл 17 матчей за «Банфилд» в минувшем сезоне, сделав две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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возможные трансферы
Рамиро ди Лусиано
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