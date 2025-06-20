ЦСКА интересен защитник «Банфилда» ди Лусиано. Аргентинцы хотят продать 60% прав за 1,9 млн евро (Legalbet)

ЦСКА заинтересован в подписании правого защитника «Банфилда» Рамиро ди Лусиано.

Аргентинский клуб не против расстаться с футболистом, сообщает Legalbet.

«Банфилд » хочет сохранить 40% прав на игрока, продав 60% за 1,9 миллиона евро.

21-летний ди Лусиано сыграл 17 матчей за «Банфилд» в минувшем сезоне, сделав две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.