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Глава РФПИ Дмитриев о матче России и США: «Важно, чтобы все развивалось параллельно. Нет цели, чтобы что-то было раньше или позже. Спорт и культура объединяют»

Кирилл Дмитриев ответил на вопрос о возможном матче между сборными России и США.

– РФС заинтересован в проведении матча между сборными России и США. Вы поддерживаете эту инициативу?

– Вы знаете, важно, чтобы все это развивалось параллельно. Нет цели, чтобы что-то было раньше или позже. Главное, что спорт, культура – очень объединяющие вещи. Россия – одна из ведущих спортивных держав в мире.

Поэтому важно, что спорт продолжается, и наши ведущие спортсмены показывают свой уровень на соревнованиях с другими ведущими спортсменами, – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ Дмитриев о матче КХЛ и НХЛ: «Рановато, думаю. Планируем, что в этом году будет событие UFC. Возможно, будет хоккейное. Спорт – элемент наведения мостов»

Кирилл Дмитриев: «Надеемся, что UFC вернется в Россию в этом году. Хотим провести серию боев между бойцами из РФ и США»

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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