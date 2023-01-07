Бензема делит с Ди Стефано 6-е место по голам в чемпионате Испании – по 227. Лидирует Месси – 472

сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству голов в чемпионате .

Нападающий « » реализовал пенальти в матче с «Вильярреалом» в 16-м туре Ла Лиги (1:2). Этот гол стал для француза 227-м в рамках чемпионата.

Бензема и Ди Стефано делят 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Их опережают (472 гола), (311), Тельмо Сарра (251), Уго Санчес (234) и Рауль (228).

Подробную статистику Бензема можно найти здесь.