Бензема делит с Ди Стефано 6-е место по голам в чемпионате Испании – по 227. Лидирует Месси – 472
Карим Бензема сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании.
Нападающий «Реала» реализовал пенальти в матче с «Вильярреалом» в 16-м туре Ла Лиги (1:2). Этот гол стал для француза 227-м в рамках чемпионата.
Бензема и Ди Стефано делят 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Их опережают Лионель Месси (472 гола), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (251), Уго Санчес (234) и Рауль (228).
Подробную статистику Бензема можно найти здесь.
-гол+пас в ПО ЧМ
-ЗМ на ЧМ
-количество финалом на ЧМ
-Звание Чимпион Мира
🤣🤣🤣🤣🤣
Тогда твой кумир вообще нигде не будет первым)
Есть такое игрок как он за год больше 50 забил ????????
Детский мат Вам)