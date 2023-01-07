Бензема делит с Ди Стефано 6-е место по голам в чемпионате Испании – по 227. Лидирует Месси – 472

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Рауль Ла Лига рейтинги Уго Санчес Альфредо Ди Стефано Тельмо Сарра Футбол

Карим Бензема сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании.

Нападающий «Реала» реализовал пенальти в матче с «Вильярреалом» в 16-м туре Ла Лиги (1:2). Этот гол стал для француза 227-м в рамках чемпионата.

Бензема и Ди Стефано делят 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Их опережают Лионель Месси (472 гола), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (251), Уго Санчес (234) и Рауль (228).

Подробную статистику Бензема можно найти здесь

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40 комментариев

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Alex Legend
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Ответ Joe Black
Возможно выйдет на 3 место. Очень крутой результат будет, а учитывая кто на первых двух позициях, так вообще космос
Он уже в этом сезоне полумертвый, какое 3-е место?
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Joe Black
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Возможно выйдет на 3 место. Очень крутой результат будет, а учитывая кто на первых двух позициях, так вообще космос
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Raul14
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Ответ ДЖИН
На эту роль Тока Мбаппе может тянуть. Но не факт что он сможет повторить такое количество голов Месси и лененды Альнассра.
Думаю со своим аппетитом он не придет в ЛаЛигу.
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pq
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Ответ kontelaki
Месси недосягаем
если бы Роналду играл как Месси, он бы давно его опередил! Впитывай. Шах и мат.
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Destro7451
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Ответ Decard Show
Ты сначала посмотри соотношение за эти 9 лет матчи и голы умник! Рон 15-20 матчей меньше сыграл чем Меси!!!
А ещё ты сравниваешь нападающего, который шакалит голы и плеймейкера, который создаёт эти голы. По цифрам кринж должен быть в стратосфере, но, увы. Кстати, а что там по г+п за эти 9 лет, есть у кого инфа?
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pq
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Ответ Decard Show
Ты сначала посмотри соотношение за эти 9 лет матчи и голы умник! Рон 15-20 матчей меньше сыграл чем Меси!!!
не Рон, а Насралду. Что вы человека собачьими кличками называете: "Рон", "Криш".
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kuznez.molot.
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Ответ Великий Алонсо
Если бы Роналду играл в Ла Лиге 17 лет как Месси, то давно бы его догнал и опередил бы, как и во всем остальном. Впитывай.
Опередил точно также как и по -гол+пас на ЧМ
-гол+пас в ПО ЧМ
-ЗМ на ЧМ
-количество финалом на ЧМ
-Звание Чимпион Мира
🤣🤣🤣🤣🤣
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Remix
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Деревянный еще максимум год отыграет и никакие рекорды не побьёт больше
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Muhammad Juraev
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Ответ Decard Show
Ты сначала посмотри соотношение за эти 9 лет матчи и голы умник! Рон 15-20 матчей меньше сыграл чем Меси!!!
Так давай тогда посмотрим и на соотношение голов в ЛЧ, соотношение голов в истории)
Тогда твой кумир вообще нигде не будет первым)
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VERBLYUD
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Сейчас уже было бы 500+ голов...
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Decard Show
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292 матч и 311 голов в Ла Лиге! Это возможно вечный рекорд в истории чемпионата!!! Такое могут только португалец7
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Todo
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Лео и Криш <3
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ДЖИН
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Ответ Raul14
Думаю чтобы побить рекорд Месси, должен родиться ещё один Месси.
На эту роль Тока Мбаппе может тянуть. Но не факт что он сможет повторить такое количество голов Месси и лененды Альнассра.
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Турку Финляндия*
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Сегодня для Реала Мадрид исторический день за всю свою историю команда сыграла 4435 игр и никогда не начинал игры без испанских игроков в стартовом составе. Сегодня 7 января 2023 года произошло историческое событие 0 испанцев в стартовом составе
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Destro7451
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Ответ Gasanov Babak
Роналдо лев 🦁 футбола Есть такое игрок как он за год больше 50 забил ????????
Не хочу тебя расстраивать, но 91 как бы ...
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Raul14
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Думаю чтобы побить рекорд Месси, должен родиться ещё один Месси.
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Mikel Dominator Arteta
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Анчелотти пора уже кикать. Нужно было ещё летом с ним прощаться.
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Decard Show
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Ответ Muhammad Juraev
Кринж за 9 лет в Ла Лиге 311 голов! Месси за эти 9 лет кринжа в ла лиге 329 голов! Теперь иди обратно на ветку 🐫 лиги
Ты сначала посмотри соотношение за эти 9 лет матчи и голы умник! Рон 15-20 матчей меньше сыграл чем Меси!!!
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-7
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Gasanov Babak
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Ответ Minuvert
В каждой игре пенальти бил
Роналдо лев 🦁 футбола
Есть такое игрок как он за год больше 50 забил ????????
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rachidibrahimov
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Ответ Интеллигентный колхозник
Результат и правда потрясный. Но у Лео за тот же период забито чуть больше, по-моему) Сорян за занудство
А я где-то упомянул Месси ?
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Бухгалтер2021
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Бензема лучший в мире
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Фанат Аль-Насра
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Останься в Барсе уже за 500 перевалил бы
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corazón blanco
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Тихой сапой Карим обгоняет одну легенду за другой.
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Интеллигентный колхозник
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Ответ rachidibrahimov
Роналду забил столько голов за 9 лет. Монстр
Результат и правда потрясный. Но у Лео за тот же период забито чуть больше, по-моему) Сорян за занудство
+9
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Леван Мкртчян
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Ответ Великий Алонсо
Если бы Роналду играл в Ла Лиге 17 лет как Месси, то давно бы его догнал и опередил бы, как и во всем остальном. Впитывай.
Месси забил больше Роналду за тот отрезок , который они играли вместе в чемпионате.
Детский мат Вам)
+8
0
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