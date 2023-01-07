Вендел может уйти из «Зенита» в ближайшее время. Он обсудил это с боссами клуба (Metaratings.ru)
Вендел может покинуть «Зенит» в ближайшее время.
По данным Metaratings.ru, полузащитник раздумывает над уходом из российского клуба. Он уже обсудил свое будущее с руководством «Зенита». К бразильцу есть интерес от других команд.
Расторжение контракта не рассматривается как вариант прекращения сотрудничества. «Зенит» рассчитывает только на продажу игрока.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года за 20 млн евро. Летом прошлого года футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года. Статистику игрока можно найти здесь.
По нынешним временам ничему не удивлюсь, но бабло побеждает зло, поэтому Зенит разрулит :)