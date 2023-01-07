Вендел может уйти из «Зенита» в ближайшее время. Он обсудил это с боссами клуба (Metaratings.ru)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел может покинуть «Зенит» в ближайшее время.

По данным Metaratings.ru, полузащитник раздумывает над уходом из российского клуба. Он уже обсудил свое будущее с руководством «Зенита». К бразильцу есть интерес от других команд.

Расторжение контракта не рассматривается как вариант прекращения сотрудничества. «Зенит» рассчитывает только на продажу игрока.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года за 20 млн евро. Летом прошлого года футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года. Статистику игрока можно найти здесь.

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26 комментариев

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Mapku3
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Ответ Дмитрий9779
Чтобы вести переговоры с игроком,надо обратить в клуб сначала,у него не полгода до окончания контракта.
Это в идеале! Но, в большинстве случаев, сперва выходят на игроков или их агентов. Делают замануху, а потом уже обращаются в клуб. Это я ещё молчу про нынешнюю ситуёвину!
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Дмитрий9779
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Ответ Mapku3
Во-первых, не указано, откуда Метарейтингу поступили эти данные. Во-вторых, если игроку поступило, заинтересовавшее его, предложение,то вполне естественно, что он обсуждает это с руководством клуба, а не действует, как некоторые, втихаря! И если все стороны всё устроит, почему бы и не оформлять переход.Понятно, что Вендел важный игрок для "Зенита", но на нём свет клином не сошёлся! Через некоторое время Медведев скажет, что клуб трансферные слухи не комментирует. Будет ещё одна новость!
Чтобы вести переговоры с игроком,надо обратить в клуб сначала,у него не полгода до окончания контракта.
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PIT-BUL
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О боже это что новогодний салют? А нет, это подгорает у питерских, все нормально
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Дмитрий9779
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Ответ Spartakus1984
Да почему вбросы?Думаешь Вендел будет вечно играть в зените?когда то же он должен покинуть клуб,почему не сейчас?Еврокубков нет-скучно ему.
Хотел бы покинуть не продлил бы контракт на 5 лет летом.5 месяцев всего прошло после переподписании,тем более сам Вендел не раз подчеркивал как он благодарен клубу.Посмотрим конечно,но слабо верится.
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Mapku3
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Во-первых, не указано, откуда Метарейтингу поступили эти данные. Во-вторых, если игроку поступило, заинтересовавшее его, предложение,то вполне естественно, что он обсуждает это с руководством клуба, а не действует, как некоторые, втихаря! И если все стороны всё устроит, почему бы и не оформлять переход.Понятно, что Вендел важный игрок для "Зенита", но на нём свет клином не сошёлся! Через некоторое время Медведев скажет, что клуб трансферные слухи не комментирует. Будет ещё одна новость!
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Spaten
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Ждём Геннадия Сергеевича, пусть прояснит ситуацию
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Spartakus1984
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Ответ tony
Да не, у вас просто надежда на то, что Зенит послабее станет. Какой еще смысл желать легионеру уезжать из РПЛ? Наоборот, нашей лиге нужно удержать всех лучших легов, а вот российские игроки, как Захарян, пусть пытаются заиграть в топ-чемпах.
От того что в зените сколпены лучшие легионеры, лиге ни холодно ни жарко))
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
Пошли вбросы.
Да почему вбросы?Думаешь Вендел будет вечно играть в зените?когда то же он должен покинуть клуб,почему не сейчас?Еврокубков нет-скучно ему.
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psycho killer
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зенит не тонет
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Shuller18
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Минус Ловрен, Вендел на лыжи встал. Осталось еще Барриоса, Сантоса, Клаудиньо и Малкома куда-то деть, и получим чемпионат с потрясающей интригой)
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Злодей Спб
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Ясность будет когда игроки соберутся на зимние тренировочные сборы - кто приедет, кто нет.

По нынешним временам ничему не удивлюсь, но бабло побеждает зло, поэтому Зенит разрулит :)
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Curry30
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Другого чего-то ждали? Малком и Клауд следующие, забудьте о серьезном футболе в нашей стране, без еврокубков это посредственное зрелище не вызывает никакого интереса.
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Виктор
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Какой-то чушок придумал очередную хрень и заклятых тут как тут.
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кг шерсти
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Один прозрел, думаю к слову сезону и остальные прозреют, искусственная штамповка липовых чемпионств, в лиге водокачки, никак не способствует повышению мастерства. Ну вот и посмотрим наконец на ,,талант,, Семака🤣🤣
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tony
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Ответ Иван Никулин
если не дурак то надо валить.сидеть без еврокубков то гробить свою карьеры и не вызываться в сборную.пусть клаудиньо и малком тут прозябают,вендел надеюсь поумнее будет
Да не, у вас просто надежда на то, что Зенит послабее станет. Какой еще смысл желать легионеру уезжать из РПЛ? Наоборот, нашей лиге нужно удержать всех лучших легов, а вот российские игроки, как Захарян, пусть пытаются заиграть в топ-чемпах.
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Garikus89
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Ответ kk.abb
Не на долго хватило повышенной зп июльской.
А желтушникам из метарейтингс в июле зп поднимали?
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Volgogradets
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никому не интересно в чемпионате газокачки
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Дмитрий9779
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Пошли вбросы.
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mihail.gvozdev2020
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Уйдет ---- нового найдут. Свято место пусто не бывает.
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Мелехов
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Без Вендела жопа будет , весь центр поля держит...
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В Питере Пять
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Источник Метарейтинг и автор новости – Любовь, которая специализируется на желтухе. Верим, верим. В первый раз что ли? :D
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Остап Бендер Сгибальщик
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Ответ Иван Никулин
если не дурак то надо валить.сидеть без еврокубков то гробить свою карьеры и не вызываться в сборную.пусть клаудиньо и малком тут прозябают,вендел надеюсь поумнее будет
иван никулин любит цска и по этому искренне переживает за игроков Зенита)))
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Остап Бендер Сгибальщик
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если вроде да,то нет ка бы,ага!
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Cruel Snake
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Так все легионеры разбегутся. И не только от них и это не смешно
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Иван Никулин
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если не дурак то надо валить.сидеть без еврокубков то гробить свою карьеры и не вызываться в сборную.пусть клаудиньо и малком тут прозябают,вендел надеюсь поумнее будет
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