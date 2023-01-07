Кержаков считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в 5-й раз подряд: «Конкурентов нет, на мой взгляд»
Александр Кержаков считает, что «Зенит» станет чемпионом России в 5-й раз подряд.
– Сможет ли «Зенит» забрать пятое подряд чемпионство?
– Да.
– «Спартак» не конкурент?
– На данный момент, на мой взгляд, у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ, – сказал бывший нападающий сине-бело-голубых.
«Зенит» лидирует в таблице Мир РПЛ. Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
почему чел может кинуть в меня гавно и нажать кнопку типа запретить обратку?)))это бабская ссыкливая кнопка где то?
Если удастся сохранить состав, если не будет травм/дискв основных игроков, если раздуплится Кассьерра, если Ренан доедет до России и будет играть как от него ожидают - тогда очень может быть, что получится вторую звёздочку нарисовать.