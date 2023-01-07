Кержаков считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в 5-й раз подряд: «Конкурентов нет, на мой взгляд»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Матч ТВ Футбол

Александр Кержаков считает, что «Зенит» станет чемпионом России в 5-й раз подряд.

– Сможет ли «Зенит» забрать пятое подряд чемпионство?

– Да.

– «Спартак» не конкурент?

– На данный момент, на мой взгляд, у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ, – сказал бывший нападающий сине-бело-голубых.

«Зенит» лидирует в таблице Мир РПЛ. Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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9 комментариев

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Остап Бендер Сгибальщик
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есть кто знающий по новым правилам?
почему чел может кинуть в меня гавно и нажать кнопку типа запретить обратку?)))это бабская ссыкливая кнопка где то?
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fellx
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
вся масковия вытащив клювы из кокса только и ждут чтоб у чемпиона было все плохо...
Провинциальное мышление)
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Остап Бендер Сгибальщик
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Ответ fellx
Там на фронте у питерских дела идут не по плану. До игрушек внимания может не хватить. Так что, всякое возможно
вся масковия вытащив клювы из кокса только и ждут чтоб у чемпиона было все плохо...
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Петр Иванов
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А ему не сказали, что надо искусственно своими комментариями создавать видимость интриги?
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Spartakus1984
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У зенита слишком сильный состав,у зенита большой задел в очках,+ у зенита есть помощь в лице Сочи и Оренбурга,если вдруг пойдет что то не так(это и етсь Админ ресурс),зенит свдинуть с 1 строчки,покрайней мере в этом сезоне не реально.
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Злодей Спб
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Ну, тут много если.
Если удастся сохранить состав, если не будет травм/дискв основных игроков, если раздуплится Кассьерра, если Ренан доедет до России и будет играть как от него ожидают - тогда очень может быть, что получится вторую звёздочку нарисовать.
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fellx
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Там на фронте у питерских дела идут не по плану. До игрушек внимания может не хватить. Так что, всякое возможно
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Остап Бендер Сгибальщик
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Сааааша Кеержакооов!
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Роман Гречушников
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И правильно,считает!Отрыв в такое количество очков,так и сохранится!А Зенит ещё будет чемпионом 4 года подряд.
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