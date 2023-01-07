Кержаков считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в 5-й раз подряд: «Конкурентов нет, на мой взгляд»

считает, что «Зенит» станет чемпионом России в 5-й раз подряд.

– Сможет ли «Зенит» забрать пятое подряд чемпионство?

– Да.

– «Спартак» не конкурент?

– На данный момент, на мой взгляд, у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ, – сказал бывший нападающий сине-бело-голубых.

« » лидирует в таблице Мир . Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.