Рэшфорд о 5 голах в 5 матчах за «МЮ»: «Показываю лучший футбол в карьере, вероятно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд высказался об удачной серии матчей за «Манчестер Юнайтед».

Нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды. Всего на его счету 7 (5+2) баллов за результативность в этих играх.

«Вероятно, я показываю лучший футбол в карьере. Я хорошо чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Кажется, я продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты», – сказал Рэшфорд после победы над «Эвертоном» (3:1) в Кубке Англии.

Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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25 комментариев

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Someone from Internet
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Ответ atomio
всего то стоило избавиться от токсика в раздевалке - и пошло поехало. Кринжалду реально как кость в горле командам и сборной - ни дышать ни есть нормально невозможно в его присутствии
Типа собаки на сене?
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Someone from Internet
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Ответ Фанат Аль-Насра
Без Роналду все атакующие игроки становятся сильнее Магия или совпадения?
О, а я уже начал искать юзеров с никами по типу: "С детства за Аль-Наср" и т.д.))
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atomio
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всего то стоило избавиться от токсика в раздевалке - и пошло поехало. Кринжалду реально как кость в горле командам и сборной - ни дышать ни есть нормально невозможно в его присутствии
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Gani
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Ответ Фанат Аль-Насра
Без Роналду все атакующие игроки становятся сильнее Магия или совпадения?
Очумительная у тебя аватарка, минуты три не мог остановиться смеяться :)
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иц а мэн
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Как же маню прекрасен без португальского позорища
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Alone
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За 5 матчей 5+2 лучший футбол в карьере, м-да, гений
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рашпиль
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Курчавова, ты такая от рождения или это приобретённое с годами? Что нужно иметь (или не иметь) в голове, чтобы просто менять местами слова в прямой речи? Что ты за особь такая, которая не может понять основ? Тебя заставляют быть такой? Позорище, возможно/вероятно.
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Гусейн Магомедрасулов
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Рэшфорд делает партнеров сильнее, Роналду тянул партнёров к своему уровню, чтоб казаться сильнее. Чистый демотиватор. Так бывает.
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Игорь Климов
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Ответ Дмитрий Яруллин
Роналду ушел - поперло )
Просто команда стала играть более остро и разнообразно, а не в навесы на Кринжа7.
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Заур Исмайылов
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Тен Хаг хорошо влияет на игроков 🤌
+4
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griphon
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Близость окончания контракта частенько очень хорошо мотивирует игроков )
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udiekemen
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Ответ Дмитрий Яруллин
Роналду ушел - поперло )
Кто про что, а фаны Месси про Роналду🤦🏻😅
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udiekemen
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Ответ Фанат Аль-Насра
Без Роналду все атакующие игроки становятся сильнее Магия или совпадения?
Что😅 причем тут он, комплексы..
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Direct free kick
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Ответ Алексей Толстюк
Ну он в форму вошел перед чм и сейчас стабильно держит планку в каждом матче. Никакого визгу нету, просто не отметить его уровень невозможно
Он играл не хуже при рыбаке, причём целый сезон почти, причём даже на морально-волевых. Всё равно сорвался, а тут пока локальные "успехи" с голами Ирану и клубам уровня чемпионшипа (Эвертон треми ногами там уже по сути)
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Алексей Толстюк
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Ответ Direct free kick
Кое-как перешёл планку в 10 голов к середине сезона с учётом второсортных турниров, а визгу на 5 золотых мячей
Ну он в форму вошел перед чм и сейчас стабильно держит планку в каждом матче. Никакого визгу нету, просто не отметить его уровень невозможно
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AF007
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Освободился от ботоксных оков и полетел. Рад за парня. Марсиаль кстати тоже ещё себя покажет
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Artem Ayrapetyan
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скоро сити, посмотрим как оно будет.
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mcivsche
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лучше Мбаппе, и лучшечемМбаппе (Усмана ригобера) ПРЯМОСЕЙЧАС
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инок
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Рэшфорд в хорошей форме, пора выходить и на топ уровень
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St.7
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Возможно,повезло МЮ.Лидер!👍
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Фанат Аль-Насра
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Без Роналду все атакующие игроки становятся сильнее
Магия или совпадения?
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Надоело париться в бане
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Стоило фрукту уйти из клуба, как игроки нападения снова стали раскрываться. Удивительное дело.
+2
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Любезный Коссутий
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так и есть. думаю, можно улучшить, кстати.
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Дмитрий Яруллин
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Роналду ушел - поперло )
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Direct free kick
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Кое-как перешёл планку в 10 голов к середине сезона с учётом второсортных турниров, а визгу на 5 золотых мячей
+2
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