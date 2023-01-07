Рэшфорд о 5 голах в 5 матчах за «МЮ»: «Показываю лучший футбол в карьере, вероятно»

высказался об удачной серии матчей за « ».

Нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды. Всего на его счету 7 (5+2) баллов за результативность в этих играх.

«Вероятно, я показываю лучший футбол в карьере. Я хорошо чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Кажется, я продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты», – сказал Рэшфорд после победы над «Эвертоном» (3:1) в Кубке Англии.

Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.