Дуайт Йорк: «Роналду хотел быть лидером «МЮ», но ему не дали. Он чувствовал, что клуб идет не туда. И бомба замедленного действия взорвалась»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Дуайт Йорк Футбол

Дуайт Йорк высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Обычно я не даю комментарии по новостям, связанным с «Манчестер Юнайтед», потому что по-прежнему являюсь амбассадором клуба, у нас отличные отношения. Но то, что Криштиану сделал, не удивило меня. Незадолго до отъезда в Австралию (Йорк стал тренером австралийского «Макартура» – примечание Sports.ru) я оказался в расположении «Манчестер Юнайтед», и мы с ним проговорили полчаса. Я знал, что он недоволен происходящим в клубе. Он выразил это очень открыто и честно. Он был несчастлив.

Роналду говорил, что клуб развивается не так, как он хочет. У него были определенные требования к новому тренеру. Я чувствовал, что что-то случится, если ситуация не изменится. Это была бомба замедленного действия, которая была готова взорваться.

Я знаю, что Роналду по-настоящему любит «Манчестер Юнайтед». Он хотел вернуть клуб на вершину. Но он явно ощущал, что сможет сделать это, только если будет лидером, которого будут уважать так, как полагается. Без него в прошлом сезоне «Юнайтед» и близко не был бы там, где оказался. Думаю, он чувствовал, что не получает должного признания, что его слишком много критикуют. Он дошел до точки, в которой сказал: «Хватит». Он чувствовал, что клуб идет не в том направлении, в котором он хотел.

Роналду хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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63 комментария

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Пирс Морган
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Без него в прошлом сезоне «Юнайтед» и близко не был бы там, где оказался. Хорошо сказано, действительно с ним укатились на дно.
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SanyaBalr
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Йорк легенда Тринидад и Тобаго)
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PIT-BUL
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Я хотел быть президентом страны! Но санитары не позволили
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поколение пепси
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С Роналду дальше было бы всё очень очень печально, честно, без хейта, после юви он уже конкретный ветеран, который должен был выходить максимум на тайм, скорость у него исчезла, резкость исчезла, штрафные исчезли, из навыков остались лишь пенки и игра на ленточке, даже головой стал часто мазать...
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Denis242424
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Матчи-то хоть он смотрел? Скорее всего, нет. Лидер этот подобно Сусанину куда их завёл? В болото. Забитые и пропущ. голы - с разницей где-то в 1-2 гола. Каким-то чудом (из-за проседания соседа в таблице) выползли в ЛЕ.Такой лидер не нужен. Сейчас МЮ оживает, нет этого ужаса. И Фергюсону, наверное, полегчало, ведь это он замолвил за него словечко. Теперь можно дышать полной грудью.
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Виталий Кислицын
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Ответ Lucky Luciano
Т.е.они щас идут в неправильном направлении? Хм,интересно)
ах, точно, МЮ и его менеджмент работает потрясающе) образец для подражания для всех топ клубов - чашки же каждый год по 5шт в корзину летят) ах да и трансферы 100 из 100 все в точку, кроме разумеется Криша. самим не смешно?
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А.Э.РАСИМ
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Клуб идет в неправильном направлении....
Клубу необходимо было идти в сторону скандалов,починить бассейн, построить игру вокруг ленточки ворот, предоставить Криштиану возможность уйти со стадионе, когда ему хочется, не проходить предсезонку, футболисты непременно должны были бы давать интервью Моргану, и исключить из тактики прессинг, то есть, пустить всё под откос.

Противные!
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Совесть Черданцева
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А так должно быть, что единственный бывший игрок МЮ, который не лижет португальца7 за деньги - Руни?
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Spartakus1984
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Ответ Нейтральный критик
Футболисты, тренеры, легенды, специалисты: "Роналду имел право так поступать, он звезда и лидер". Не все, но немалая часть. Юзеры спортса с диванов: "Нииииее, раналда плахой, вы все слепые и нипанимаети! Дружба, братство, человечность!"
Они так говорят потому что не находились на месте тренера которому Роналду выкручивал руки и не имел права этого делать,хоть какой бы крутой игрок он нибыл.Тем более вся его крутость в прошлом.
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Spartakus1984
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Он чувствовал, что клуб идет не туда(c) И решил поиграть в руководителя и установить свои правила.
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alexLA
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Ответ Игорь Климов
Просто этот Кринж7 думал, что в МЮ он будет делать всё что ему вздумается и все будут ему в рот заглядывать, но Тен Хаг и руководство МЮ, выставили за дверь этого неблагодарного и токсичного Португальца7.
Э, 🤡, Месси так же хейти давай, лицемер😆
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АРХАТ
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Получилась бомба-вонючка)
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Dm Kznts
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Ответ Mitrandir2000
Всё куда прозаичнее. Когда Юве упал на 4-ое место в кальчо, чудом избежав 5-ого, и начал получать люлей на первых стадиях плэй-офф ЛЧ от Лионов и Порту, то нарцисс почёл за благо оттуда сбежать, ибо запахло палёным. Хотел прицепиться к катку Сити, но Пепу не упал даже с доплатой ессесн. Пришлось падать в МЮ. Те вроде как раз тратились сильно, Санчо, Вараны. Короче выглядели перспективнее Ювентуса, второе место АПЛ все дела. Но он ошибся. Они не способны тянуть были такой баласт 37-летний. Слетели логично на шестое. Мимо ЛЧ. Разумеется надо бунтовать и провоцировать бегство. Хотя Мендеш как известно уже тогда намекал что к чему. Но он не понял и дальше пошел натуральный кринж.)) Теперь жадная старуха у разбитой спортивной карьеры в Саудовской Аравии. Тешить эго баблом и попытками удержать рекорд по забитым голам, что в Европе и даже в МЛС с его уровнем нынешним было бы нереально, да и в штатах еще могут посадить за позорное изнасилование женщины.))) После контракта с АльНасром в декабре все эти демарши с байкотом предсезонки, интервью, отказом выходить на замену и прочей дичью против, сделавшего его человеком и милосердно подобравшим в 36 лет, МЮ, выглядят выкрученной на максимум клоунадой и абсурдом.) Всё ради Саудовской Аравии было! Ахаха.
Опус длинный и даже правильный.
Но притащил его урод вудварт, который увидел в нём шикарный потенциал набить мошну глейзеров.

У них обоих одна общая черта - на спортивные результаты клуба им было наплевать.
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Нейтральный критик
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Футболисты, тренеры, легенды, специалисты: "Роналду имел право так поступать, он звезда и лидер". Не все, но немалая часть. Юзеры спортса с диванов: "Нииииее, раналда плахой, вы все слепые и нипанимаети! Дружба, братство, человечность!"
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werley
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Ответ Брулин
Требования должны быть у тренера к нападающему , а не наоборот. Они знали что назначают не авторитетного тренера. Надо было продавать Роналду сразу после назначения ЭТХ
В идеале, конечно, его не надо было вообще брать во второй раз. Брать игрока с настолько специфическим характером и такими амбициями в неустоявшуюся команду к неавторитетному тренеру было похоже на рулетку.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ ɔculpa
Ну а ты смесители видел у них на базе? О каком правильном направлении может идти речь?
Да и плитка в бассейне вообще неправильная😥
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Lev Kondratchik
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Идти в неправильном направлении - это идти без поражений в последних семнадцати матчах?
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Cantstoped
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Что такое Бомба Замедленного действия?
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ShamilK
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Ну и бредятину Йорк высказал, конечно. То есть, это у Роналду должны быть требования к тренеру, а не наоборот? По сути, из всех тренеров он уважал лишь Зидана, Фергюсона и Анчелотти, которые могли быстро его на место показать, а таких как Тен Хаг или Бенитес он вообще ни во что не ставил. И давайте честно, плевать он хотел на МЮ, Мадрид или Юве. Его волновало лишь собственная статистика.
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Alex Mc
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В итоге он ушел и клуб заиграл в топ футбол и скорее всего точно попадет в ЛЧ
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ɔculpa
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Ответ Lucky Luciano
Т.е.они щас идут в неправильном направлении? Хм,интересно)
Ну а ты смесители видел у них на базе? О каком правильном направлении может идти речь?
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MURA
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В итоге все счастливы:
1. Болельщики - Глейзерыпродают клуб
2) МЮ - уже в топ 4
3) ЭХТ - может спокойно продолжать задуманное

4))Рон - самый высокооплачиваемый футболист мира
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Брулин
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Требования должны быть у тренера к нападающему , а не наоборот. Они знали что назначают не авторитетного тренера. Надо было продавать Роналду сразу после назначения ЭТХ
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Остап Бендер Сгибальщик
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роналду я я я я я я
нарцис мля
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Mitrandir2000
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Ответ Тамазик Хеладзе
Нехилый ты хейтер. Неужели Криш так сильно тебя поджигал?
Нет, он поджег ювентини и манков(с МЮ вообще позор невиданный вышел, так непрофессионально и дико себя даже Балотелли не вел).
А меня он дико радует и веселит наоборот. Это пост благодарения можно сказать.
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