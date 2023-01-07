высказался об уходе из « ».

«Обычно я не даю комментарии по новостям, связанным с «Манчестер Юнайтед», потому что по-прежнему являюсь амбассадором клуба, у нас отличные отношения. Но то, что Криштиану сделал, не удивило меня. Незадолго до отъезда в Австралию (Йорк стал тренером австралийского «Макартура» – примечание Sports.ru) я оказался в расположении «Манчестер Юнайтед», и мы с ним проговорили полчаса. Я знал, что он недоволен происходящим в клубе. Он выразил это очень открыто и честно. Он был несчастлив.

Роналду говорил, что клуб развивается не так, как он хочет. У него были определенные требования к новому тренеру. Я чувствовал, что что-то случится, если ситуация не изменится. Это была бомба замедленного действия, которая была готова взорваться.

Я знаю, что Роналду по-настоящему любит «Манчестер Юнайтед». Он хотел вернуть клуб на вершину. Но он явно ощущал, что сможет сделать это, только если будет лидером, которого будут уважать так, как полагается. Без него в прошлом сезоне «Юнайтед» и близко не был бы там, где оказался. Думаю, он чувствовал, что не получает должного признания, что его слишком много критикуют. Он дошел до точки, в которой сказал: «Хватит». Он чувствовал, что клуб идет не в том направлении, в котором он хотел.

Роналду хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».