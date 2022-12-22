Президент французской федерации и Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе: «У Дидье на руках все козыри. Решение за ним»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Ноэль Ле Гре Футбол

Федерация футбола Франции и Дидье Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе.

Об этом рассказал президент организации Ноэль Ле Гре. 

«У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним», – сказал Ле Гре. 

Также президент FFF прокомментировал тот факт, что Дешам готов продлить контракт, но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.

«Я думаю, мы договоримся», – добавил функционер. 

Дешам возглавляет сборную с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

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