Президент французской федерации и Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе: «У Дидье на руках все козыри. Решение за ним»
Федерация футбола Франции и Дидье Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе.
Об этом рассказал президент организации Ноэль Ле Гре.
«У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним», – сказал Ле Гре.
Также президент FFF прокомментировал тот факт, что Дешам готов продлить контракт, но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.
«Я думаю, мы договоримся», – добавил функционер.
Дешам возглавляет сборную с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.
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