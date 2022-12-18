Макрон попросил Дешама остаться тренером сборной Франции: «Сказал ему все обдумать»
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Дидье Дешама не уходить из сборной.
«Разумеется, я попросил Дешама остаться, я хочу, чтобы он остался! Я сказал ему все обдумать», – сообщил глава государства.
Контракт 54-летнего тренера рассчитан до конца декабря. Руководство Федерации футбола Франции в январе хочет обсудить заключение нового договора.
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