«Барселона» близка к покупке Невеша, несмотря на несогласие Хави. «Вулвс» могут получить Кессиэ и Нико

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Серджи Бускетс Франк Кессиэ Рубен Невеш Нико Гонсалес Футбол

«Барселона» близка к покупке Рубена Невеша.

Каталонский клуб не может позволить себе большие траты, и подписание 25-летнего хавбека сборной Португалии укладывается в стратегию.

Дело в том, что «Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны Франк Кессиэ и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».

Прим этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит на позицию Серджи Бускетса.

Однако клуб все равно намерен купить Невеша, утверждает Diario SPORT.

Рубен забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 5 игр. Его статистика – здесь.

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63 комментария

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Виталий Кучеренко
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Я хочу, чтобы Барса стала снова величайшей и непобедимой, но я, увы не знаю, что для этого надо сделать, т.к. я не диванный эксперт, а просто люблю Барселону!
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Виталий Кучеренко
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Ответ Cruel Snake
Клуб : Что вы думаете об покупки такого-то игрока? —Хави : Я против —Клуб : Значит покупаем!
Сдается мне, что нужна одна единственная покупка, только хз кого.... Т.к. все до единой покупки, кроме Левы, себя не оправдали. Но Леве нужна именно команда, где з, п/з и нападение станут монолитом. И уж только тогда Барса станет непобедимой!
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liv6
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С такой текучкой игроков, когда приглашают на 0,5 - 1 сезон, Барса может потерять привлекательность для игроков и придётся снова завлекать космическими зарплатами
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Виталий Кучеренко
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Make Barca great again!
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Виталий Кучеренко
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И да, Барселона снова должна стать великой !!!
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Мохнатый55
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Ответ Dixon010
Ну в принципе для всех очевидно было, что он не заиграет там. Не потому что он плохой игрок, а просто потому что не подходит Барсе. Сразу понятно было, что он там будет только игроком ротации. Больше удивляет, что Барса его взяла, при чем с немаленькой зарплатой
Всё-таки он был свободным агентом. Теперь продадут, отбив все затраты на него. Думаю, что клуб сумеет все компенсировать
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Виталий Кучеренко
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Ответ Dixon010
Ну в принципе для всех очевидно было, что он не заиграет там. Не потому что он плохой игрок, а просто потому что не подходит Барсе. Сразу понятно было, что он там будет только игроком ротации. Больше удивляет, что Барса его взяла, при чем с немаленькой зарплатой
Барсе уже не нужна тики-така, против нее Европа научилась выстаивать. Барсе нужен тренер который откажется от владения ради владения.... Нужен ежеминутно агрессивный футбол, чтобы Барсу ежеминутно боялись, а не ждали одного-единственного момента за 90 минут, чтобы Матшу закатить в авоську.
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Dixon010
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Ответ Мохнатый55
Просто не заиграл. Такое часто бывает.
Ну в принципе для всех очевидно было, что он не заиграет там. Не потому что он плохой игрок, а просто потому что не подходит Барсе. Сразу понятно было, что он там будет только игроком ротации. Больше удивляет, что Барса его взяла, при чем с немаленькой зарплатой
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Любезный Коссутий
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Ответ Рашпель793
Кессие кадр конечно тот ещё. Уйти из возрождённого Милана, где был важным игроком в Барсу, где лавку протирает. Гений.
путь от чемпиона Италии до андердога АПЛ 💪
зато ШИП есть шанс выиграть - кто знает
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Виталий Кучеренко
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Ответ Yri Yrov
Да уж думаю вторых Хави Иньеста бускетсов не будет
Не будет... Только если случится чудо!
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Yri Yrov
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Да уж думаю вторых Хави Иньеста бускетсов не будет
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Виталий Кучеренко
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Я уж и не знаю, кого надо Барсе купить, чтобы возродиться из пепла. Кого не покупают - не оправдывают, не смотря на ожидания.... Но то, что надо исправлять кривоногое нападение (Торрес и Дембеле) и ленивую оборону - это точно...... И уж точно, что время Буси прошло, гении не долговечны и им нужна достойная замена!
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Виталий Кучеренко
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Сомнительный источник информации. Не верю...
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Alex Legend
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Ответ aza 11
Невеш конечно не старик, но и не опорник. Тем более не разыгрывающий опорник. Ему до праймового Бускетса как до луны пешком
Праймовый Бускетс был 10 лет назад
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Alex Legend
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Ответ alan77
Нико станет играть лучше Невеша в Вулверхэмптоне и будут его обратно выкупать 😭
Ахахахаха
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Мохнатый55
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Возможно, правильное решение. Хави просто не тянет.
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Мохнатый55
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Ответ AC.Milan.Fan
Попал Киссие когда перешёл в Барселону ... 🤦‍♂️
Просто не заиграл. Такое часто бывает.
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Benner
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И что этот дровосек будет делать в Барсе?
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Рашпель793
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Кессие кадр конечно тот ещё. Уйти из возрождённого Милана, где был важным игроком в Барсу, где лавку протирает. Гений.
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aza 11
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Ответ Sultan Adilbayev
Лучшего полузащитника серии а 20/22 меняют на старика из португальского приюта
Невеш конечно не старик, но и не опорник. Тем более не разыгрывающий опорник. Ему до праймового Бускетса как до луны пешком
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Inside 88 LW
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Ответ DolJun
походу фк мем переходит к паническим подписаниям после того, как канте его послал)
Без Канте страдаем )))
Пустой лазарет - это же хуже 10 места)
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cektor
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Очень не обдуманно. Нико надо дать шанс , кессиэ тоже топ
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Дмитрий Яруллин
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Ответ AC.Milan.Fan
Киссие тупо повёлся на деньги, как и Чалханоглу, вот так тогда ему и надо, пускай сейчас по аренда скитается или на лавке в Барселоне сидит ...
Ну титул то в Милане он зацепил ! Захотел в новом месте , пусть и не совсем очевидном , себя попробовать ! В чем проблема ?
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Papa Paolo
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Ответ gPk
Мощный состав у Милана)_)))))
Ну больше года не проигрывать никому, это не мощный состав ? ))
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Нонейм
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Кессиэ в Барселоне выглядит абсолютно бесполезным
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