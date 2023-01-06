«Барселона» близка к покупке Невеша, несмотря на несогласие Хави. «Вулвс» могут получить Кессиэ и Нико
«Барселона» близка к покупке Рубена Невеша.
Каталонский клуб не может позволить себе большие траты, и подписание 25-летнего хавбека сборной Португалии укладывается в стратегию.
Дело в том, что «Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны Франк Кессиэ и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».
Прим этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит на позицию Серджи Бускетса.
Однако клуб все равно намерен купить Невеша, утверждает Diario SPORT.
Рубен забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 5 игр. Его статистика – здесь.
зато ШИП есть шанс выиграть - кто знает
Пустой лазарет - это же хуже 10 места)