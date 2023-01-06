«Барселона» близка к покупке Невеша, несмотря на несогласие Хави. «Вулвс» могут получить Кессиэ и Нико

« » близка к покупке .

Каталонский клуб не может позволить себе большие траты, и подписание 25-летнего хавбека сборной Португалии укладывается в стратегию.

Дело в том, что « » согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».

Прим этом главный тренер «Барселоны» пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит на позицию .

Однако клуб все равно намерен купить Невеша, утверждает Diario SPORT.

Рубен забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 5 игр. Его статистика – здесь.