«Барселоне» интересен 21-летний Варела из «Боки», цена – 20 млн евро. Но лучшей заменой Бускетсу считают Субименди
«Барселона» находится в поисках хавбека, способного заменить Серджи Бускетса.
По информации Diario Sport, главный тренер Хави и спортивный директор Йорди Кройфф считают лучшим кандидатом на эту роль выступающего за «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, однако существуют и другие варианты.
Один из них – 21-летний полузащитник Алан Варела, занимавшийся в школе «блауграны» в Буэнос-Айресе. Футболист оценивается «Бока Хуниорс» в 20 млн евро, также на него претендует «Бенфика».
В 2022 году за 23 матча в чемпионате у аргентинца 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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