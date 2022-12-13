«Барселоне» интересен 21-летний Варела из «Боки», цена – 20 млн евро. Но лучшей заменой Бускетсу считают Субименди

находится в поисках хавбека, способного заменить .

По информации Diario Sport, главный тренер и спортивный директор Йорди Кройфф считают лучшим кандидатом на эту роль выступающего за Мартина Субименди, однако существуют и другие варианты.

Один из них – 21-летний полузащитник Алан Варела, занимавшийся в школе «блауграны» в Буэнос-Айресе. Футболист оценивается «Бока Хуниорс» в 20 млн евро, также на него претендует .

В 2022 году за 23 матча в чемпионате у аргентинца 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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