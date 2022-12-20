Канте хочет подписать предварительный контракт с «Барсой» зимой. Клуб сомневается

хочет подписать предварительный контракт с «Барселоной» зимой.

По данным Diario Sport, полузащитник «Челси» хочет как можно скорее определиться с будущим, поэтому он давит на «Барселону» и настаивает на подписании предварительного контракта в январе. Переговоры с игроком ведет директор «Барсы» .

Общение с Канте проходит хорошо, но окончательного решения о его переходе в «Барселону» еще нет. Это беспокоит полузащитника, у которого есть еще несколько крупных предложений. Нголо не хочет откладывать принятие решения.

«Барселона» также общалась с полузащитниками Мартином Субименди («Реал Сосьедад») и Рубеном Невешем («Вулверхэмптон»). Тренерский штаб считает Субименди идеальным вариантом для усиления центра поля, но его отступные – 60 млн евро, и «Барса» вряд ли сможет позволить себе такой трансфер. Руководство считает столь крупные вложения слишком рискованными. Хави попросил боссов клуба сделать все возможное ради трансфера Субименди. Из-за этого «Барселона» пока не готова подписывать предварительный контракт с Канте.

Футболист « » хочет, чтобы « » приняла окончательное решение уже сейчас. Если этого не произойдет, он обратится к иным вариантам продолжения карьеры.

31-летний полузащитник в последний раз выходил на поле 14 августа. Он сыграл 2 матча в в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.