Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи» – для этого нужно снизить зарплату в 2 раза. «Барсе» и «Ньюкаслу» он интересен

Жоржиньо может покинуть «Челси» бесплатно летом.

La Repubblica сообщает, что полузащитник хочет вернуться в «Наполи», когда срок его действующего контракта с «Челси» истечет. Лондонский клуб планирует заменить Жоржиньо полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.

Интерес к итальянцу проявляют « » и « » – они уже сделали первые шаги в переговорах с ним. Английский клуб предлагает хавбеку ключевую роль в проекте Эдди Хау и большую зарплату. «Барселона» и Хави видят в нем замену Серджи Бускетсу.

Жоржиньо не торопится с принятием окончательного решения. Отмечается, что возвращение в «Наполи» – его мечта.

Сейчас опорник ждет предложения от «Наполи». Для итальянского клуба его зарплата слишком высока. Чтобы вернуться в «Наполи», Жоржиньо придется снизить зарплату в два раза.

Жоржиньо выступал за « » с 2014 по 2018 год. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей в составе « » и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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