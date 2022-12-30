Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи» – для этого нужно снизить зарплату в 2 раза. «Барсе» и «Ньюкаслу» он интересен
Жоржиньо может покинуть «Челси» бесплатно летом.
La Repubblica сообщает, что полузащитник хочет вернуться в «Наполи», когда срок его действующего контракта с «Челси» истечет. Лондонский клуб планирует заменить Жоржиньо полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.
Интерес к итальянцу проявляют «Барселона» и «Ньюкасл» – они уже сделали первые шаги в переговорах с ним. Английский клуб предлагает хавбеку ключевую роль в проекте Эдди Хау и большую зарплату. «Барселона» и Хави видят в нем замену Серджи Бускетсу.
Жоржиньо не торопится с принятием окончательного решения. Отмечается, что возвращение в «Наполи» – его мечта.
Сейчас опорник ждет предложения от «Наполи». Для итальянского клуба его зарплата слишком высока. Чтобы вернуться в «Наполи», Жоржиньо придется снизить зарплату в два раза.
Жоржиньо выступал за «Наполи» с 2014 по 2018 год. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2023 года.
В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
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