Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи» – для этого нужно снизить зарплату в 2 раза. «Барсе» и «Ньюкаслу» он интересен

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Жоржиньо Футбол

Жоржиньо может покинуть «Челси» бесплатно летом.

La Repubblica сообщает, что полузащитник хочет вернуться в «Наполи», когда срок его действующего контракта с «Челси» истечет. Лондонский клуб планирует заменить Жоржиньо полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.

Интерес к итальянцу проявляют «Барселона» и «Ньюкасл» – они уже сделали первые шаги в переговорах с ним. Английский клуб предлагает хавбеку ключевую роль в проекте Эдди Хау и большую зарплату. «Барселона» и Хави видят в нем замену Серджи Бускетсу.

Жоржиньо не торопится с принятием окончательного решения. Отмечается, что возвращение в «Наполи» – его мечта.

Сейчас опорник ждет предложения от «Наполи». Для итальянского клуба его зарплата слишком высока. Чтобы вернуться в «Наполи», Жоржиньо придется снизить зарплату в два раза.

Жоржиньо выступал за «Наполи» с 2014 по 2018 год. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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21 комментарий

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Deutsche Fan
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Ответ DolJun
пусть на канте глянет) тот тоже упирался при продлении, но как пригрозили что есть вариант в блауграновый середняк - сразу стал более сговорчивым)
Да Канте никогда и не стремился уходить из Челси
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Artūras Grigas
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Ответ starik
Надеюсь, Наполи не станет стрелять себе в ногу таким подписанием...
Согласен.
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Artūras Grigas
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Рекордсмен по передачам назад и поперек поля хочет покинуть середняк. Да кому он нужен с такой зарплатой...
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Direct free kick
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Нормальный игрок не пойдёт в ФК туалетная бумага (Наполи)
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starik
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Надеюсь, Наполи не станет стрелять себе в ногу таким подписанием...
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Evgen_Hazard
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Ответ DolJun
пусть на канте глянет) тот тоже упирался при продлении, но как пригрозили что есть вариант в блауграновый середняк - сразу стал более сговорчивым)
Так его еще в пысыжы ждут вроде
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Benner
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Решил в свое время попробовать себя в середняке. Понял, что лучше не дергаться и надо вернуться в топ-клуб. Устал Жорж прозябать в середине таблицы и вынимать авоську от Сити
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Igor One
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Барсе то естественно))
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DolJun
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пусть на канте глянет) тот тоже упирался при продлении, но как пригрозили что есть вариант в блауграновый середняк - сразу стал более сговорчивым)
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Vy_Ao
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Ответ corazón blanco
Ну таких примеров достаточно много, тот же Мата, Давид Силва и т.п. Тоже маленькие по габаритам, нет у них каких-то физических данных, однако футбольный интеллект и культура паса у них была на очень высоком уровне.
Ну Мата и Давид Силва все же игроки атаки, от их позиции по определению требуется большая креативность и индивидуальность, в угоду физике. В центре поля иначе, нужно быть реально уникальным футболистом, чтобы заиграть в лиге костоломов в роли центрального полузащитника, который строит свою игру от интеллекта.
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corazón blanco
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Ответ Vy_Ao
Сам факт того, что Жоржиньо, с его интеллектом, культурой паса, но в то же время субтильностью и недостаточной мощью, прижился в АПл, делает из него великого игрока.
Ну таких примеров достаточно много, тот же Мата, Давид Силва и т.п. Тоже маленькие по габаритам, нет у них каких-то физических данных, однако футбольный интеллект и культура паса у них была на очень высоком уровне.
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Иван Бень
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Хочет к величию Кварадоны в начале его большого пути прикоснуться и на шару Скудетто зацепить
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Vy_Ao
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Ответ corazón blanco
"Это очень тонкий футболист, величину которого, вероятно, никто толком не понимает. Надо зацепиться за него взглядом и смотреть по ходу игры только за ним. Он настолько хорош и умен, что все его действия кажутся банальными до простоты. Редко увидишь в его исполнении нечто невероятное. В этом и кроется его величие" - Сарри о Жоржиньо. И ведь действительно так и есть, лучше и не скажешь. Правда эти слова были сказаны после того, как Жоржиньо получил приз лучшему игроку сезона. Сейчас он уже не так хорош, на мой взгляд. Но тот сезон провел на очень высоком уровне.
Сам факт того, что Жоржиньо, с его интеллектом, культурой паса, но в то же время субтильностью и недостаточной мощью, прижился в АПл, делает из него великого игрока.
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ljolik888
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Ответ edward_freeman
Едрить, ты эксперт.
Я пишу правду и другие мнения меня не волнуют . После Абромовича клуб ждёт фиаско и это будет .
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buFFon
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Не скупись, Де Лаурентис🙏
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corazón blanco
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"Это очень тонкий футболист, величину которого, вероятно, никто толком не понимает. Надо зацепиться за него взглядом и смотреть по ходу игры только за ним. Он настолько хорош и умен, что все его действия кажутся банальными до простоты. Редко увидишь в его исполнении нечто невероятное. В этом и кроется его величие" - Сарри о Жоржиньо. И ведь действительно так и есть, лучше и не скажешь. Правда эти слова были сказаны после того, как Жоржиньо получил приз лучшему игроку сезона. Сейчас он уже не так хорош, на мой взгляд. Но тот сезон провел на очень высоком уровне.
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Vy_Ao
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Ответ ljolik888
Челси ещё пожалееет , что не продлят контракт . Энцо это кот в мешке и не факт что заиграет в АПЛ . 120 миллионов на ветер , но это Боили это его стать - деньги на ветер и борьба за лигу Европы !
Сейчас средних аргентосов раскупят за космические деньги, которых они не стоят. Очевидно, что потом все будут плеваться и локти кусать, но что поделать, если ума нет у подобных персонажей вроде Боэли.
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edward_freeman
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Ответ ljolik888
Челси ещё пожалееет , что не продлят контракт . Энцо это кот в мешке и не факт что заиграет в АПЛ . 120 миллионов на ветер , но это Боили это его стать - деньги на ветер и борьба за лигу Европы !
Едрить, ты эксперт.
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Илья Каптюг
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Вчера более авторитетный Романо написал, что Жоржиньо хочет остаться. Ему больше веры, чем любой итальянской газетенке)
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Bolvan
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Домой захотел, его надо продлевать
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ljolik888
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Челси ещё пожалееет , что не продлят контракт . Энцо это кот в мешке и не факт что заиграет в АПЛ . 120 миллионов на ветер , но это Боили это его стать - деньги на ветер и борьба за лигу Европы !
+4
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