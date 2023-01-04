«Шахтер» оценивает предложение «Арсенала» по Мудрику – чуть меньше 70 млн евро. Клуб не готов платить больше 70-75 млн

« » и « » по-прежнему пытаются согласовать переход .

Сам 21-летний полузащитник желает продолжить карьеру в лондонском клубе, но «Арсенал» не готов платить за трансфер больше 70-75 миллионов евро.

В данный момент «Шахтер» находится в процессе оценки второго предложения «канониров», которое составляет чуть меньше 70 миллионов евро.

Для « » вариант с трансфером Мудрика представляет интерес, однако ситуация остается под контролем «Арсенала», поскольку для «синих» этот вариант не основной.

Добавим, что «Шахтер» рассчитывает получить 55 миллионов в качестве основной выплаты, а не бонусами.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.