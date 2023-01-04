«Шахтер» оценивает предложение «Арсенала» по Мудрику – чуть меньше 70 млн евро. Клуб не готов платить больше 70-75 млн

Теги Челси Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» и «Шахтер» по-прежнему пытаются согласовать переход Михаила Мудрика.

Сам 21-летний полузащитник желает продолжить карьеру в лондонском клубе, но «Арсенал» не готов платить за трансфер больше 70-75 миллионов евро.

В данный момент «Шахтер» находится в процессе оценки второго предложения «канониров», которое составляет чуть меньше 70 миллионов евро.

Для «Челси» вариант с трансфером Мудрика представляет интерес, однако ситуация остается под контролем «Арсенала», поскольку для «синих» этот вариант не основной.

Добавим, что «Шахтер» рассчитывает получить 55 миллионов в качестве основной выплаты, а не бонусами.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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16 комментариев

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Said Aliyev
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Пускай Челси покупает, у них традиция
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Under
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Ответ **@#$НеКолюсь#@**
Во-первых, для данного персонажа это не бред. Во-вторых, этому творению явно не знакомо значение слова "аргумент"
Модер, видимо, из того же теста.
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Under
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А модер на ветке не офигел ли?
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Kojogeldiev Elaman
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Ответ Алексей Толстюк
Они Фреда за 60 впарили, и этого за 60 всунут
Только вот Арсенал может послать их, как было с Лисандро Мартинесом, с Рафиньей, где просили больше 50 млн
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Алексей Толстюк
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Ответ corazón blanco
Руководство Шахтера будут глупцами, если не согласятся на это шикарное предложение от Арсенала. В конечном итоге канониры переключат свой взор на другого какого-нибудь талантливого игрока, а Мудрик подешевеет, потеряет мотивацию и в итоге за счастье будет продать за 15-20 миллионов.
Они Фреда за 60 впарили, и этого за 60 всунут
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Blaumerc
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Да как бы не перемудрили с Мудриком мудрецы Шахтёра. Лучшую цену никто не предложит. Однозначно продавать, попутно завернув в красивую упаковку. Да и доставку можно оплатить самим.
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Blaumerc
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Ответ Alar Asus
Переплата конечно, но надеюсь Артета знает что делает. Усиление скамейки сейчас очень нужно. На мой взгляд Мудрик больше подошёл бы команде контратакующей, убегать в свободные зоны, а против Арсенала сейчас играют автобусами, тяжело ему будет находить свободное пространство
Я тоже об этом подумал. Ему бы Дортмунд подошёл лучше чем Арсенал.
+1
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Андрей
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Ответ kaka10
Интересно, сколько % налога будет уплачено Донецкой народной республике --> в казну РФ, соответственно))
Нисколько, но вот с налогов в казну украинскую что-то Донецкой народной республике может и прилететь…
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**@#$НеКолюсь#@**
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Ответ Under
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Во-первых, для данного персонажа это не бред. Во-вторых, этому творению явно не знакомо значение слова "аргумент"
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Светлов
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Alar Asus
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Переплата конечно, но надеюсь Артета знает что делает. Усиление скамейки сейчас очень нужно. На мой взгляд Мудрик больше подошёл бы команде контратакующей, убегать в свободные зоны, а против Арсенала сейчас играют автобусами, тяжело ему будет находить свободное пространство
+1
0
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Under
Ответ kaka10
Интересно, сколько % налога будет уплачено Донецкой народной республике --> в казну РФ, соответственно))
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kaka10
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Интересно, сколько % налога будет уплачено Донецкой народной республике --> в казну РФ, соответственно))
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Фёдор Кузнецов
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Переплата серьёзная, ценник Гакпо его максимум, если Шахтёр не продаст это бездарное решение руководства Шахтёра
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Собака-буддист
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Тот случай, когда хочется молчать и интересно просто наблюдать
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corazón blanco
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Руководство Шахтера будут глупцами, если не согласятся на это шикарное предложение от Арсенала. В конечном итоге канониры переключат свой взор на другого какого-нибудь талантливого игрока, а Мудрик подешевеет, потеряет мотивацию и в итоге за счастье будет продать за 15-20 миллионов.
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Fooler
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Он и 50 не стоит
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