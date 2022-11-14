«Барселона» интересуется Паваром. Далот и Фойт тоже рассматриваются на правый фланг защиты

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«Барселона» интересуется защитником «Баварии».

Приоритетом клуба в зимнее трансферное окно является подписание правого защитника.

В частности, в сферу интересов «Барселоны» попал Бенжамен Павар из «Баварии», сообщает Diario Sport. «Блауграну» привлекло то, что француз хочет уйти из мюнхенского клуба.

В числе кандидатов на эту позицию также рассматриваются Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») и Хуан Фойт («Вильярреал»).

Ранее Павар не исключил возможный уход из «Баварии» и переход в другой чемпионат.

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