«Барселона» интересуется Паваром. Далот и Фойт тоже рассматриваются на правый фланг защиты
«Барселона» интересуется защитником «Баварии».
Приоритетом клуба в зимнее трансферное окно является подписание правого защитника.
В частности, в сферу интересов «Барселоны» попал Бенжамен Павар из «Баварии», сообщает Diario Sport. «Блауграну» привлекло то, что француз хочет уйти из мюнхенского клуба.
В числе кандидатов на эту позицию также рассматриваются Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») и Хуан Фойт («Вильярреал»).
Ранее Павар не исключил возможный уход из «Баварии» и переход в другой чемпионат.
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