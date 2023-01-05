Кавазашвили о Дзюбе: «Уровень Кипра подходит Артему. В первой шестерке РПЛ ему будет тяжело»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция высшая лига Кипр Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

На данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Сивасспора», но затем президент клуба опроверг эту информацию.

«Дзюбе нужно самому решать, где продолжать свою карьеру. Но он должен понимать, если его зовут в какую-то команду, то с него будут требовать отличной игры, а не просто постоять на поле.

Уровень Кипра как раз подходит для Артема, а вот в Турции очень сильные команды. Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного. Не уверен, что Дзюба соответствует на сегодня уровню хорошего иностранного игрока для турецкого чемпионата.

Если говорить про возможное возвращение Артема в Россию, то у нас чемпионат делится на две части: команды с первого места по шестое и остальные.

Первые клубы играют достаточно хорошо, а остальные стараются, но по уровню другие. Все зависит еще от того, как команда укомплектовывается. Не могу сказать, сможет ли Дзюба играть в группе первых команд Мир РПЛ, на мой взгляд, ему уже будет тяжело», – считает экс-вратарь «Спартака».

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата

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2 комментария

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Dinamik1
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Создал же кто то медиолигу.Артемке надо создать лигу из таких как он передергивающих.Удачи ему и успеха в начинание.
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Fooler
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В последней тройке тоже будет тяжело
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