Кавазашвили о Дзюбе: «Уровень Кипра подходит Артему. В первой шестерке РПЛ ему будет тяжело»

поделился мнением о будущем .

На данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Сивасспора», но затем президент клуба опроверг эту информацию.

«Дзюбе нужно самому решать, где продолжать свою карьеру. Но он должен понимать, если его зовут в какую-то команду, то с него будут требовать отличной игры, а не просто постоять на поле.

Уровень Кипра как раз подходит для Артема, а вот в Турции очень сильные команды. Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного. Не уверен, что Дзюба соответствует на сегодня уровню хорошего иностранного игрока для турецкого чемпионата.

Если говорить про возможное возвращение Артема в Россию, то у нас чемпионат делится на две части: команды с первого места по шестое и остальные.

Первые клубы играют достаточно хорошо, а остальные стараются, но по уровню другие. Все зависит еще от того, как команда укомплектовывается. Не могу сказать, сможет ли Дзюба играть в группе первых команд Мир , на мой взгляд, ему уже будет тяжело», – считает экс-вратарь «Спартака».

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата