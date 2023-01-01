Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию – там проблем не будет. Многие относятся скептически, но все они должны замолчать!»

выразил надежду на переход в Азию.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьезную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.

Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остается играть на первенствах округов, республик, сел, деревень и так далее.

Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА. Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал экс-игрок «Спартака».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать