Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию – там проблем не будет. Многие относятся скептически, но все они должны замолчать!»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Анзор Кавазашвили выразил надежду на переход РФС в Азию.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьезную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.

Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остается играть на первенствах округов, республик, сел, деревень и так далее.

Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА. Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал экс-игрок «Спартака».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать  

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31 комментарий

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Трент Резнор
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Желаю дерзкому Анзору отправится ***** - там проблем не будет.
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Black Square
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Ответ Eridan
Дед, пора пить таблетки!
Дай Бог Вам быть таким адекватным человеком и стратегом как Анзор ! Если бы РФС и все остальные слушали Кавазашвили, в футболе был бы полный порядок ! Здоровья и долгих лет Кавазашвили !
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qqblt
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Весь день постите неадекватного человека. Никто ему ничего не должен, кроме журналистов, которые не должны так себя вести. Будете в его возрасте посмотрим какая стадия склероза у вас будет, хайпожоры.
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f0mk4
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очередной маразматик, думающий что его мнение - закон
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Mazzari2.0
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А за что винить Кавазашвили? Ну дед уже того. Винить надо журналистов, которые этим пользуются
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Краткое описание

При бредовом расстройстве больной убежден в правдивости своих убеждений. Он игнорирует доказательства иррациональности идей. Попытки переубедить человека в ошибочности мышления безуспешны. Поэтому окружающим не следует проявлять настойчивость, доказывая очевидное. Все объективные факты больной будет отрицать, принимать доводы окружающих враждебно
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Матвей Суицидин
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Я думаю, Зенит по фану бы еще поучаствовал в азиатской ЛЧ. Чтобы с каким нибудь Аль Насром сыграть в решающих стадиях. А клубам в еврокубках пониже вообще никакой мотивации нет играть. Затраты не окупятся, соперники уровня Медиалиги, перелеты аховые.
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Катя СПб
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Ответ Илья Бодров
Партия сказала надо комсомол ответил есть, азия значит азия, а то хочется бедным Милан или Париж, а вот Душанбе и Кабул вот это престиж
ДДТ как всегда к месту.
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СИ
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Так все за футбол в Европе. Но нас не возьмут в Европу пока мы не выполним их условия. Но это невозможно для колоссального ущерба для России. А вот С Азией возможно рфс уже опоздал, возможно, я не знаю какие переговоры велись с Азией , если они конечно велись.
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Илья Бодров
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Партия сказала надо комсомол ответил есть, азия значит азия, а то хочется бедным Милан или Париж, а вот Душанбе и Кабул вот это престиж
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Н.Ф.
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Желаю тебе, Ира, поскорей уйти от Павла ко мне. Я тебя буду ждать!
© Женя Лукашин
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Катя СПб
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Всем построится и молчать!!!!! Молчать и слушать, молчать и слушать.
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Los Galácticos
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Ответ bel01
Летать в Австралию и Корею на матчи... Уже это одно - мягко говоря, странно. Россия - европейская страна.
туда как раз не надо будет летать
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Пако
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Прав он или нет , покажет время.
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Ностальгическое Дерьмо
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Зенит - Аль-Наср, Рунальду приезжает в Петербург противостоять Сергееву в плей-офф Азиатской Лиги Чемпионов
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Зизуха
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Объявляется минута молчания российскому футболу
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DrunkGonzo
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срочно санитаров
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Юрий Кечко
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Анзор как всегда галантен
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Барсик Юрана
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Ответ Кокич
Мы за плюрализм. И тут двух мнений быть не может. ©
Ну видно маразм
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klimparty
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Да пошел ты на ххххuй
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Барсик Юрана
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Собрались как то в дурке Анзор, Велитон и Теряшков... а это и не анекдот был
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rigobersong
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Желаю Анзору хороших врачей и долгой жизни!:)
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bel01
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Летать в Австралию и Корею на матчи...
Уже это одно - мягко говоря, странно.
Россия - европейская страна.
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corazón
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Анзор запер дверь палаты изнутри, а под дверь таблетки не пролезают...
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Никому_никабельный
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Ну, за рыбалку! 🥂
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