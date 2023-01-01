Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию – там проблем не будет. Многие относятся скептически, но все они должны замолчать!»
Анзор Кавазашвили выразил надежду на переход РФС в Азию.
«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьезную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.
Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остается играть на первенствах округов, республик, сел, деревень и так далее.
Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА. Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал экс-игрок «Спартака».
При бредовом расстройстве больной убежден в правдивости своих убеждений. Он игнорирует доказательства иррациональности идей. Попытки переубедить человека в ошибочности мышления безуспешны. Поэтому окружающим не следует проявлять настойчивость, доказывая очевидное. Все объективные факты больной будет отрицать, принимать доводы окружающих враждебно
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Уже это одно - мягко говоря, странно.
Россия - европейская страна.