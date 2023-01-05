Дина Аверина: «Если выбирать между Месси и Роналду, сделаю выбор в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да»
Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина считает аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Я, к сожалению, не смогла в прямом эфире посмотреть финал чемпионата мира. Но мне все советовали пересмотреть игру, что я и сделала, и это на самом деле было интересно.
Я изначально болела за сборную Аргентины и Месси, если выбирать между ним и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания», – сказала Аверина.
Он психолог.
Часто долго разговаривает с пациентами.
Вы знаете, какой вопрос он 8адает футбольным болельщикам, и какой ответ его настораживает?
Интересно, какой ответ заставляет врача более пристально следить за пациентом?
Кого он считает человеком неадекватным?
В СССР была такая практика.