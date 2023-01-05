Дина Аверина: «Если выбирать между Месси и Роналду, сделаю выбор в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу художественная гимнастика ЧМ-2022 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Гимнастика

Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина считает аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Я, к сожалению, не смогла в прямом эфире посмотреть финал чемпионата мира. Но мне все советовали пересмотреть игру, что я и сделала, и это на самом деле было интересно.

Я изначально болела за сборную Аргентины и Месси, если выбирать между ним и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания», – сказала Аверина.

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19 комментариев

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Temp LC
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Ответ Key'Dzhin
Иньеста Хави и Роналдинью не зарекались, что всю жизнь будут в топ клубах. Чувствуешь разницу?)
Причём тут не зарекались. Ты сказал, что после переезда в чемпионат верблюдов его всё забудут, там не было слов про то что он зарекался, что всю карьеру будет в грандах футбола
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Ivan Petrov
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Ответ Экспертное мнение
Без шуток, вот что значит сила ЧМ. Тот, кто смотрит футбол - понимает всё давно. Но вот ЧМ раскрывает глаза практически всем, и даже таким гимнастками и домохозяйкам. Здорово, когда правда побеждает.
Аверины - футбольные болельщицы со стажем. У них отец - болела ЦСКА, сам в прошлом в футбол играл, вот и дочерей своих футболом заразил.
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Key'Dzhin
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Ответ Temp LC
Интересно, ты наверника фанатик Барселоны, вычеркиваешь ли ты всю славу Иньесты, Хави, Роналдиньо? Ведь они также заканчивают в низших чемпионатах, так ещё и ушли на пенсию в 30-35.Роналду в этом чемпионате верблюда не то, что его фанаты будут смотреть и ждать новостей про него, а даже сектанты Месси. Его никогда не забудут в ближайшие 50 лет это точно
Иньеста Хави и Роналдинью не зарекались, что всю жизнь будут в топ клубах. Чувствуешь разницу?)
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А.Э.РАСИМ
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Один врач, мой знакомый, признался вот в чем.

Он психолог.

Часто долго разговаривает с пациентами.
Вы знаете, какой вопрос он 8адает футбольным болельщикам, и какой ответ его настораживает?
Интересно, какой ответ заставляет врача более пристально следить за пациентом?
Кого он считает человеком неадекватным?
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Temp LC
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Криштибои радуйтесь ,что португальский неликвид хоть кто то еще сравнивает с Лео Месси.После того как Кринж уехал в лигу верблюдов его вообще скоро все забудут,ну кроме вас фантиков.
Интересно, ты наверника фанатик Барселоны, вычеркиваешь ли ты всю славу Иньесты, Хави, Роналдиньо? Ведь они также заканчивают в низших чемпионатах, так ещё и ушли на пенсию в 30-35.Роналду в этом чемпионате верблюда не то, что его фанаты будут смотреть и ждать новостей про него, а даже сектанты Месси. Его никогда не забудут в ближайшие 50 лет это точно
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Экспертное мнение
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Ответ Evgeny Trifonov
Это последняя капля на весах противостояния. Шах и мат.
Без шуток, вот что значит сила ЧМ. Тот, кто смотрит футбол - понимает всё давно. Но вот ЧМ раскрывает глаза практически всем, и даже таким гимнастками и домохозяйкам. Здорово, когда правда побеждает.
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Mark Safaniev
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Ответ Колбаскер тут
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Дина Аверина : Ой колбаса сказала нет! Надо поминать мое мнение, иначе колбаскер будет тут!🤣
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Mark Safaniev
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Ответ Iuasamotu
А Арина простушка, наверняка любит Криштиану Роналду
Жду не дождусь адекватного комментария от тебя😅
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Direct free kick
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Ответ Пенс
Оо, аналитика на уровне местной катюхи. Небось тоже все оклеено постерами гормона.
Так надругаться на бессмертным творением Островского не смогла бы даже Бавария, но фэйк катерине это удалось
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Колбаскер тут
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Нет
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Iuasamotu
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А Арина простушка, наверняка любит Криштиану Роналду
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Терминатор///Айлбибекович
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Криштибои радуйтесь ,что португальский неликвид хоть кто то еще сравнивает с Лео Месси.После того как Кринж уехал в лигу верблюдов его вообще скоро все забудут,ну кроме вас фантиков.
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Direct free kick
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Ответ Mark Safaniev
Местная Катюха это Велики Алонсо?😏🤔
Caterina оно же героиня Островского, но ненастоящая
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Mark Safaniev
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Ответ Пенс
Оо, аналитика на уровне местной катюхи. Небось тоже все оклеено постерами гормона.
Местная Катюха это Велики Алонсо?😏🤔
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Пенс
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Оо, аналитика на уровне местной катюхи. Небось тоже все оклеено постерами гормона.
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DD102DD
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Кабы я была царица - дала бы ему ЗМС России.

В СССР была такая практика.
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Evgeny Trifonov
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Это последняя капля на весах противостояния. Шах и мат.
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bodasik
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Очередной аргентинец из Барселоны
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DolJun
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вот и у месси своя катя авейру)
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