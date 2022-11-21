Инсайдер рассказал о стремлении подписать .

«Игрок все еще хочет перейти в «Челси», а в клубе решили добиваться трансфера в январе.

Захарян – одна из приоритетных целей на будущее. В «Челси» понимают, что сейчас нужны игроки для основной команды, но также нужны и футболисты на будущее, и Захарян – один из талантливых футболистов, которых «Челси» хочет приобрести.

С ним связываются и другие команды, но его приоритет – «Челси», и у лондонцев очень хорошие отношения с его агентом. Переговоры продолжаются», – сказал Фабрицио Романо о полузащитнике .