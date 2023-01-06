Петржела об игромании: «Жена постоянно ругала, я прошел реабилитацию в Праге. Я не сидел в казино с утра до вечера»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела психология Р-Спорт деньги Здоровье Футбол

Властимил Петржела рассказал о том, как страдал игроманией.

– Вы говорили, что у вас была игровая зависимость. Как поняли, что это предел и надо останавливаться?

– Просто понял. Мы с женой договорились, что надо лечиться. Я прошел реабилитацию в Праге. После этого никаких проблем не было.

Не случалось такого, чтобы проигрывал большие суммы. Жена меня постоянно ругала, поэтому решили лечиться. Она меня несколько лет ругала.

Например, я мог год не ходить никуда, а потом снова начинал играть. Она злилась на меня, но никогда не было моментов, чтобы супруга хотела уйти. Мы все решили спокойно.

Не было такого, чтобы я с утра до вечера сидел в казино – просто заходил на час-другой и потом отправлялся домой, а в остальном нормально жил. Никогда не ходил туда на весь день, – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Властимил Петржела: «В Монако поставил на восьмерку – и взял 21 миллион евро. Казино тут же закрылось»

Жена Петржелы: «В питерских казино Властимил потратил 30-40 миллионов рублей!»

Властимил Петржела: «Проиграл в казино полмиллиарда»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер Сгибальщик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
я не торчал,а просто вмазывался иногда....
а футбол Пана был искрометным..Шава,Керж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Politik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илья Ворошилов
А причем тут футбол ?
Ну Петржела к нему отношение всё-таки имеет, отрицать не стоит.
А вот когда спортс публикует рандомные мнения депутатов - хочется задать этот же вопрос и найти кнопку, которая позволит это не показывать на спортивном сайте. Ах да, её же нет...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вроде в документалке всë было несколько мрачнее, чем говорит Петржела.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Ворошилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А причем тут футбол ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий