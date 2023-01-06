Властимил Петржела: «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник»

сравнил уровень «Зенита» и « ».

«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

Можно сказать, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается.

Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», – сказал бывший главный тренер « ».