Властимил Петржела: «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сравнил уровень «Зенита» и «Спартака».

«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

Можно сказать, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается.

Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шагри
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Костя Забровский
Зенит если и отец какого то футбола, то бразильского. А вот спартаковских воспитанников по всей рпл в каждой команде играет.
Сколько воспитанников спартака в Локомотиве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пан вместе с Канчельскисом Новый год встречают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне вообще не понятны такие высказывания. Не было ни в СССР, ни тем более в России великих команд (как бы кому не было обидно). Великих команд в мире - единицы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плачущая Криштинка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он сказал правду. И где он неправ? Спартак это жалкое зрелище
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ПетрожалкО Зинке кYньку оформляет 🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAXIMum1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спартак Сила Народ
У зени кроме говно чашки куефа Больше ничего нет
Куда уж Зениту до Копа дель Соль.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
свинья в лесу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зениту еще 18-ти не исполнилось..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Костя Забровский
Зенит если и отец какого то футбола, то бразильского. А вот спартаковских воспитанников по всей рпл в каждой команде играет.
Красиво унизил чешку 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
44ndfwwgbr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже не знает как ещё прогнуться перед Миллером, чтобы к кормушке присосаться. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Костя Забровский
Зенит если и отец какого то футбола, то бразильского. А вот спартаковских воспитанников по всей рпл в каждой команде играет.
Петржела конечно тот ещё фрукт,но...Основа Спартака:Селихов,Джикия,Чернов,Рубус(Классен),Денисов,Зобнин,Пруцев,(Мозес),Хлусевич,Промес,Соболев(Николсон),Зиньковский-ноль воспитанников.Еще есть Мартинс,Бальде,хотите подписать испанца.Литвинов,Игнатов,Умяров,Мелёшин,Рассказов,Маслов...это резервисты как не крути,которых сами же кбболелы поливают. В Динамо,Краснодаре,Спартаке,ЦСКА... так-то тоже играют воспитанники Зенита.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VV Vvvv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще один эксперт русского футбола.Ему Зенит наверное пенсию платит.Иначе, никак эти пёрлы не обьяснить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зенит скорее мажорик-сын богатого дядьки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amarone
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее мама - анархия, Папа - стакан портвейна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Абдрахимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Старческий маразм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шухрат 1973
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Volgogradets
спартак - любовница
Зенит вдова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Климентов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakus1984
Погоди,так это Спартак о Петрежеле постоянно говорит,или все наоборот?Так у кого здесь комплексы?
Хахаха, послушай зарему и федуна про заговоры зенита сначала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шухрат 1973
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AlexZhano__
«Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – мать»
Спартак дед а зенит правнук
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sdzhavatyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спартак Сила Народ
Спартак это русская Бавария Спартак самый популярный клуб страны и СССР Спартак самый титулованный клуб страны и СССР
"Спартак самый титулованный клуб страны и СССР" - это в какой реальности?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NIK7478
Петржела! А хамить не надо! Занимайся своей Польшей лучше.
Так то он чех
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зенит это отчим жлоб и халявщик.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зеленый хвостик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все так. Только не сын двоечник, а дочь шаболда. Так больше подходит
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для начала Петржеле надо бы научиться закусывать, а уже потом что-то говорить о российском футболе.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ angry horse
Пан Петржела вместе с Канчельскисом в одном баре бухали что ли? 😁
А потом к ним Мостовой зашел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIK7478
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петржела! А хамить не надо! Занимайся своей Польшей лучше.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голубой лев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бгг)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий