Жуков о словах Канчельскиса про матч России и Испании на ЧМ-2018: «Уругвай тоже купили, когда они выиграли 3:0? Чепуха, на таком уровне матчи не покупают»
Александр Жуков ответил на слова Андрея Канчельскиса о сборной России на ЧМ-2018.
«Я не читал это интервью. Но мне кажется, что это полная ерунда. Получается, испанцев купили, чтобы они не боролись?
А Уругвай тоже купили, когда они 3:0 выиграли? Нет, это какая‑то чепуха. На таком уровне матчи не покупаются», – сказал почетный президент ОКР и первый заместитель председателя Госдумы.
Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»
-------------
Неплохо бы привести конкретные цифры для сравнения. Сколько бегали там, сколько там, сколько на других турнирах, сколько за клубы.
Но одно точно по ЧМ-18, что Россия бегала с допингом, это была прощальная гастроль Мутко. Об этом тоже много говорили, и всё налицо - эти футболисты никогда до и после не бегали так, достаточно сравнить с прошлогодним ЧЕ.
Вообще, Мутко был тот мутильщик (как про него однажды даже ВВП сказал). Взял ОИ, ЧМ, мутил со вселенскими догами, допингом на всех уровнях и видах спорта. И многое не вскрылось бы, если не конфронтация с Западом.
Таков спорт. Людям нужен праздник, и правда не должна омрачать и мешать этому случиться.