Жуков о словах Канчельскиса про матч России и Испании на ЧМ-2018: «Уругвай тоже купили, когда они выиграли 3:0? Чепуха, на таком уровне матчи не покупают»

Александр Жуков ответил на слова о сборной России на ЧМ-2018.

«Я не читал это интервью. Но мне кажется, что это полная ерунда. Получается, испанцев купили, чтобы они не боролись?

А Уругвай тоже купили, когда они 3:0 выиграли? Нет, это какая‑то чепуха. На таком уровне матчи не покупаются», – сказал почетный президент и первый заместитель председателя Госдумы.

Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»