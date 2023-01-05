Жуков о словах Канчельскиса про матч России и Испании на ЧМ-2018: «Уругвай тоже купили, когда они выиграли 3:0? Чепуха, на таком уровне матчи не покупают»

Теги Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Сборная Уругвая по футболу Александр Жуков ЧМ-2018 FIFA ОКР Матч ТВ Футбол

Александр Жуков ответил на слова Андрея Канчельскиса о сборной России на ЧМ-2018.

«Я не читал это интервью. Но мне кажется, что это полная ерунда. Получается, испанцев купили, чтобы они не боролись?

А Уругвай тоже купили, когда они 3:0 выиграли? Нет, это какая‑то чепуха. На таком уровне матчи не покупаются», – сказал почетный президент ОКР и первый заместитель председателя Госдумы.

Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

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6 комментариев

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Vinnipukh Vinni
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Ответ versus_
Все может быть. Выигрыш у Голландии на ЧЕ-08 и проигрыш Словении на следующих стыках тоже, по заверениям многих, были догами (в обеих случаях из-за газовых договоренностей). Сейчас эти разговоры улеглись, но лет 10 назад об этом говорили, как о железных фактах. И знаменитый полуфинал Зенит - Бавария, куда без этого.) Там вообще писали с именами, явками, кто куда и как. Даже главная газета Испании Эль-Паис вышла со статьей по цепочке событий. Газпром рулит. Но одно точно по ЧМ-18, что Россия бегала с допингом, это была прощальная гастроль Мутко. Об этом тоже много говорили, и всё налицо - эти футболисты никогда до и после не бегали так, достаточно сравнить с прошлогодним ЧЕ. Вообще, Мутко был тот мутильщик (как про него однажды даже ВВП сказал). Взял ОИ, ЧМ, мутил со вселенскими догами, допингом на всех уровнях и видах спорта. И многое не вскрылось бы, если не конфронтация с Западом. Таков спорт. Людям нужен праздник, и правда не должна омрачать и мешать этому случиться.
эти футболисты никогда до и после не бегали так, достаточно сравнить с прошлогодним ЧЕ.
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Неплохо бы привести конкретные цифры для сравнения. Сколько бегали там, сколько там, сколько на других турнирах, сколько за клубы.
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Макс Кидалов
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Ответ bostonKG
А на каком покупаются??
Логично что в низших лигах в любых странах, хоть Англия, хоть Африка. Я читал про договорняки статью и вот даже специально богатенькие люди покупают футбольные клубы, во все должности ставят своих людей, некоторых футболистов своих в команду приводят и катают договорняки. Потому что кто будет следить за командами из низших лиг? Даже прямых трансляции у них нет
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versus_
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Все может быть. Выигрыш у Голландии на ЧЕ-08 и проигрыш Словении на следующих стыках тоже, по заверениям многих, были догами (в обеих случаях из-за газовых договоренностей). Сейчас эти разговоры улеглись, но лет 10 назад об этом говорили, как о железных фактах. И знаменитый полуфинал Зенит - Бавария, куда без этого.) Там вообще писали с именами, явками, кто куда и как. Даже главная газета Испании Эль-Паис вышла со статьей по цепочке событий. Газпром рулит.
Но одно точно по ЧМ-18, что Россия бегала с допингом, это была прощальная гастроль Мутко. Об этом тоже много говорили, и всё налицо - эти футболисты никогда до и после не бегали так, достаточно сравнить с прошлогодним ЧЕ.
Вообще, Мутко был тот мутильщик (как про него однажды даже ВВП сказал). Взял ОИ, ЧМ, мутил со вселенскими догами, допингом на всех уровнях и видах спорта. И многое не вскрылось бы, если не конфронтация с Западом.
Таков спорт. Людям нужен праздник, и правда не должна омрачать и мешать этому случиться.
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Уся Ваткин
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Экспертное мнение коррупционера отбросило все сомнения
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mr.snooker
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Срочно нужно создать рабочую группу по такому вопросу
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bostonKG
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А на каком покупаются??
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