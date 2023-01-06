Педри: «Ла Лига – очень важный трофей, и «Барса» приложит все усилия для его завоевания»

Теги Барселона Ла Лига Педри Футбол

Педри заявил, что «Барселона» сделает все возможное для победы в Ла Лиге.

«Ла Лига – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.

Когда мы играем хорошо и находимся в хорошей физической форме, мы неудержимы. Это правда, что мы еще не выигрывали титулы, но стиль ”Барсы», адаптирующийся к сегодняшнему футболу, может принести титулы и победы, и мы скоро это увидим», – сказал полузащитник каталонцев в интервью DAZN. 

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Реал» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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25 комментариев

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Егор унижает Смолина
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Ответ Raul14
В том сезоне Реал вылетел из ЛЧ, а это на тысячу раз выше чем два года подряд играть в ЛЕ)))
Так ты мне назовёшь фамилии, ники, имена тех, кто считает Кубок гампера серьезным трофеем?)
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yarmuck
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Педри тонкий и умный игрок. При дальнейшем прогрессе замахнется на ЗМ
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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Ответ DolJun
если педро с алиэкспрес заменят на более квалифицированного футболиста, то у барсы будет шанс побороться за второе место в монолиге)
А за что там борется твой Челси, в середине таблицы😂 вернись к ним, там их 👉🏿👌🏻
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yarmuck
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Ответ Raul14
Ну там спецом вылетели, если ты не знал)) надо было сконцентрироваться на Лиге чемпионов и Ла Лиге)) А фк мем вчера выдал матч жизни) Ибо КК очень престижный трофей после кубка памперса))
Спецом со счетом 0:4? Оригинально!
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Raul14
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Ответ benjamin92
Разве -бек? вроде как -бульб 😄
Ну, кому как)))
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Raul14
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Ответ Егор унижает Смолина
Что Мадрид взял 20/21? И когда вы упоминаете Кубок гампера, вы хотя бы указывайте конкретные фамилии тех, кто считает этот кубок всерьез )
В том сезоне Реал вылетел из ЛЧ, а это на тысячу раз выше чем два года подряд играть в ЛЕ)))
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benjamin92
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Ответ Raul14
За монолигу было обидно, Должунбек!
Разве -бек? вроде как -бульб 😄
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TAGAY
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если честно, хочется рядом Педри и Гави какого то пахаря опорника. сейчас по сути B обороне Гави и Педри пашут и за Буса. в итоге Гави все силы бросает на прессинг и черновых работ.. Хави должен с этим что то сделать! в прошлом сезоне(при Хави) левый край в лице ФерранаАльбы и Педри разрывала соперников пух и прах с быстрыми перепасовками и умными движением, а правый край(Траоре и Дембеле) давал дриблинг и прямолинейность в этом же по сути строит игру вокруг Дембеле, в итоге и левый фланг ни о чем и правый край( лично Дембеле) в матчах где соперники интенсивно прессингуют проваливает пух и прах! как итог все топ матчи провальные.. а в прошлом сезоне то было победы над АТМ, Севильи(тогда они были хороши!),Реалом и Наполи, причем везде были на голову сильнее соперника.в этом и по игре и результаты ужасные. Хави должен вернуться к тому! один фланг должен быть сыгран и хорошо взаимодействовать а Ha другой фланг больше индивидуализма. это дало результат и игру. в такой схеме даже Траоре был полезен, и Дембеле был неплох.
надеюсь Хави исправит игрy а так к прошлому сезону для Хави дал бы оценку 10 из 10, на этот сезон пока 4 из 10!
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Егор унижает Смолина
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Ответ Raul14
Ну это факт а не аргумент! Разница большая! Кому-то вылет от Айнтрахта из ЛЕ и кубок памперса, а кому-то ЛЛ и ЛЧ))
Что Мадрид взял 20/21?
И когда вы упоминаете Кубок гампера, вы хотя бы указывайте конкретные фамилии тех, кто считает этот кубок всерьез )
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Raul14
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Ответ Егор унижает Смолина
Аааааа, конечно, это другое!) Типичный аргумент глоров МЧК) Заметь, вчера даже не МАТШ играл😆
Ну это факт а не аргумент! Разница большая! Кому-то вылет от Айнтрахта из ЛЕ и кубок памперса, а кому-то ЛЛ и ЛЧ))
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Егор унижает Смолина
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Ответ Raul14
Ну там спецом вылетели, если ты не знал)) надо было сконцентрироваться на Лиге чемпионов и Ла Лиге)) А фк мем вчера выдал матч жизни) Ибо КК очень престижный трофей после кубка памперса))
Аааааа, конечно, это другое!)
Типичный аргумент глоров МЧК)
Заметь, вчера даже не МАТШ играл😆
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Raul14
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Ответ Егор унижает Смолина
Мне не надо вспоминать Алькоян?)
Ну там спецом вылетели, если ты не знал)) надо было сконцентрироваться на Лиге чемпионов и Ла Лиге))

А фк мем вчера выдал матч жизни) Ибо КК очень престижный трофей после кубка памперса))
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Егор унижает Смолина
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Вот это аргумент)
Интерсити у глоров МЧК)
Интересно, что случилось, когда реал играл с Алькояном?)
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Ответ Raul14
А я вчера видел конкурента в лице Интерсити😂😂😂
Мне не надо вспоминать Алькоян?)
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Ответ DolJun
если педро с алиэкспрес заменят на более квалифицированного футболиста, то у барсы будет шанс побороться за второе место в монолиге)
Пахах😆.
Снова должунчик терпит и очень сильно 😂🤣
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Raul14
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Ответ DolJun
если педро с алиэкспрес заменят на более квалифицированного футболиста, то у барсы будет шанс побороться за второе место в монолиге)
За монолигу было обидно, Должунбек!
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Raul14
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Ответ !Sc@ryClown!
Барса может проиграть чемпионат только самой себе,конкурентов я пока не вижу,ждем трофей у Барселоны.
А я вчера видел конкурента в лице Интерсити😂😂😂
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Raul14
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DolJun
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если педро с алиэкспрес заменят на более квалифицированного футболиста, то у барсы будет шанс побороться за второе место в монолиге)
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Николай Корягин
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Как же вы заколебали со своими пафосными речами. Хотябы Интерсити научитесь нормально обыгрывать.
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Syndycate
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Кубок Памперса важный трофей, и Барса приложит все усилия для его завоевания
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Егор унижает Смолина
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Ответ !Sc@ryClown!
Барса может проиграть чемпионат только самой себе,конкурентов я пока не вижу,ждем трофей у Барселоны.
Конечно, ибо другого не принимаем
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!Sc@ryClown!
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Барса может проиграть чемпионат только самой себе,конкурентов я пока не вижу,ждем трофей у Барселоны.
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Егор унижает Смолина
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Тогда сконцентрируйся полностью и все будет хорошо
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Дмитрий Яруллин
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Ну тогда пора прибавлять , парень
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