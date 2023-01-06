Педри: «Ла Лига – очень важный трофей, и «Барса» приложит все усилия для его завоевания»
Педри заявил, что «Барселона» сделает все возможное для победы в Ла Лиге.
«Ла Лига – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.
Когда мы играем хорошо и находимся в хорошей физической форме, мы неудержимы. Это правда, что мы еще не выигрывали титулы, но стиль ”Барсы», адаптирующийся к сегодняшнему футболу, может принести титулы и победы, и мы скоро это увидим», – сказал полузащитник каталонцев в интервью DAZN.
После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Реал» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
надеюсь Хави исправит игрy а так к прошлому сезону для Хави дал бы оценку 10 из 10, на этот сезон пока 4 из 10!
И когда вы упоминаете Кубок гампера, вы хотя бы указывайте конкретные фамилии тех, кто считает этот кубок всерьез )
Типичный аргумент глоров МЧК)
Заметь, вчера даже не МАТШ играл😆
А фк мем вчера выдал матч жизни) Ибо КК очень престижный трофей после кубка памперса))
Интерсити у глоров МЧК)
Интересно, что случилось, когда реал играл с Алькояном?)
Снова должунчик терпит и очень сильно 😂🤣