Педри: «Ла Лига – очень важный трофей, и «Барса» приложит все усилия для его завоевания»

заявил, что «Барселона» сделает все возможное для победы в Ла Лиге.

« – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.

Когда мы играем хорошо и находимся в хорошей физической форме, мы неудержимы. Это правда, что мы еще не выигрывали титулы, но стиль ”Барсы», адаптирующийся к сегодняшнему футболу, может принести титулы и победы, и мы скоро это увидим», – сказал полузащитник каталонцев в интервью DAZN.

После 15 туров Ла Лиги « » набрала 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Реал» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.