Иньеста о Педри: «Он станет эталоном, если продолжит в том же духе. Приятно, что такой игрок считает меня кумиром»
Андрес Иньеста высказался о потенциале Педри.
– Когда вы навещали сборную в Катаре [во время ЧМ-2022], вы говорили с Педри, который считает вас своим кумиром. Как прошла встреча?
– Мы уже говорили несколько раз. Я хотел, чтобы он знал, что если я могу ему чем-то помочь, я всегда рядом. Из-за этих сравнений и того факта, что он находится в «Барселоне», мне кажется, что я могу ему помочь.
Очень приятно быть чьим-то кумиром, тем более такого игрока, как Педри, обладающего большим потенциалом. Мы пообщались, и я пожелал ему удачи. Он отличный парень с большим талантом. Если он продолжит идти по пути смирения, трудолюбия и желания учиться и совершенствоваться, он станет эталоном, – сказал экс-полузащитник «Барселоны».
Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?
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