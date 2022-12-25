Иньеста о Педри: «Он станет эталоном, если продолжит в том же духе. Приятно, что такой игрок считает меня кумиром»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2022 Педри Футбол

Андрес Иньеста высказался о потенциале Педри.

– Когда вы навещали сборную в Катаре [во время ЧМ-2022], вы говорили с Педри, который считает вас своим кумиром. Как прошла встреча?

– Мы уже говорили несколько раз. Я хотел, чтобы он знал, что если я могу ему чем-то помочь, я всегда рядом. Из-за этих сравнений и того факта, что он находится в «Барселоне», мне кажется, что я могу ему помочь.

Очень приятно быть чьим-то кумиром, тем более такого игрока, как Педри, обладающего большим потенциалом. Мы пообщались, и я пожелал ему удачи. Он отличный парень с большим талантом. Если он продолжит идти по пути смирения, трудолюбия и желания учиться и совершенствоваться, он станет эталоном, – сказал экс-полузащитник «Барселоны».

Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
charly001
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Испании кризис талантов , вот и приходится пиарить молодого игрока
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
Хави и Иньеста в 20 лет были ноунеймами которых знали только ярые болельщики каталонцев. Хави стали считать признанной звездой, топом после Евро 2008 то есть в 28 лет. А некоторым простачкам со спорца подавай голы+ пасы . Поэтому балдеют от Холландов и Мбаппе
Это не так работает, дружище. Педри и Гави такие же ноунеймы как и ХавиИньеста в своем возрасте.Плюсом они бы ни за что в таком возрасте не пробились в основу, не будь у Барсы катастрофических кадровых проблем на тот момент Просто в силу технологий о них знает весь мир. Я не говорю, что они плохие игроки, просто это факт и всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хави и Иньеста в 20 лет были ноунеймами которых знали только ярые болельщики каталонцев. Хави стали считать признанной звездой, топом после Евро 2008 то есть в 28 лет. А некоторым простачкам со спорца подавай голы+ пасы . Поэтому балдеют от Холландов и Мбаппе
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Иньестой никто не сравнится и это факт ! Супер игрок ! Каждый должен быть самим собой и только тогда о тебе вспомнят !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не знаю, не знаю. Этот Иньеста в футбол играл вообще? Шулька вот говорит, что это распиаренный футболист, я ему больше верю
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Педри и Гави, это выдуманные пустышки. ЧМ, это только доказал
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Педри - хороший игрок. Но его реально перехваливают.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий