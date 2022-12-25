Иньеста о Педри: «Он станет эталоном, если продолжит в том же духе. Приятно, что такой игрок считает меня кумиром»

высказался о потенциале Педри.

– Когда вы навещали сборную в Катаре [во время ], вы говорили с , который считает вас своим кумиром. Как прошла встреча?

– Мы уже говорили несколько раз. Я хотел, чтобы он знал, что если я могу ему чем-то помочь, я всегда рядом. Из-за этих сравнений и того факта, что он находится в «Барселоне», мне кажется, что я могу ему помочь.

Очень приятно быть чьим-то кумиром, тем более такого игрока, как Педри, обладающего большим потенциалом. Мы пообщались, и я пожелал ему удачи. Он отличный парень с большим талантом. Если он продолжит идти по пути смирения, трудолюбия и желания учиться и совершенствоваться, он станет эталоном, – сказал экс-полузащитник «Барселоны».

Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?