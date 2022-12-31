Арбитр Матеу Лаос показал 2 красные за 2 минуты в матче «Барса» – «Эспаньол». Еще одну отменили 

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига дисквалификации судьи Роберт Левандовски Антонио Матеу Лаос Леандро Кабрера Жорди Альба видеоповторы Эду Экспосито Винисиус Соуза Педри Футбол

Судья Матеу Лаос показал две красные карточки за две минуты в матче «Барселона» – «Эспаньол». 

На 75-й минуте желтую карточку получил Жорди Альба, повздоривший с Винисиусом Соузой. Игрок «Эспаньола» тоже получил предупреждение. В этом же эпизоде по желтой получили Эду Экспосито и Педри.

Через три минуты Альба получил вторую желтую и следом красную – вероятно, за споры с Лаосом. Еще через две минуты были удалены Винисиус и защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера.

Лаос, по всей видимости, посчитал, что Кабрера умышленно наступил на голову Роберту Левандовскому, и показал ему прямую красную. Однако после ВАР арбитр отменил решение.

Напомним, 45-летний судья отправился домой после четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре. 

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33 комментария

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mr kovalsky
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Ответ Butrymovich Mikalai
Не ну реал таким никогда не занимался, хотя подождите....
план плак
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sayemlo
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чем? Тем, что потерял игру, когда оранжевые энты начали бычить, а аргентинцы распаляться в ответ? Или тем, что пенки в серии отбил?🤡🤡🤡
[id754184131|Sayem], Аргентина и жёлтые/красные карточки на турнире? Не смеши) с Нидерландами Месси играет в гандбол, Паредес и Де Поль рубят в жесточайших подкатах соперников, а потом лупят мячом по скамейке голландцев - 0 внимания; в полуфинале ряд срывов атак подкатами сзади (2 только на Ковачиче) - 0 внимания; в финале Ромеро намеренно бьёт по рёбрам Льорису, Де Пауль просто убивает подкатами соперников, очередные срывы атак - 0 внимания. Я уж молчу про 5 пенок при счёте 0-0, из которых многие более чем спорные[id754184131|Sayem], и вспомните срыв атаки французов на последних минутах матча) игрок аргентины сорвал атаку) но судья почему-то не дал быстро разыграть мяч. 👀😆 а про то как Тюрама срубили на 90 минуте в штрафной зоне аргентины, я молчу. А пенальти на ди Марии это просто цирк. 😆
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usman703
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Ответ Смеющийся Баварец
Хоть Барса и Эспаньол недолюбливают друг друга, но они просто обязаны подать совместную жалобу на этого слепошарого клоуна и запрос об отстранении Ла Лиги и в целом поднять вопрос об отборе судейской лицензии. Ну просто невозможно так отвратительно судить. Федерации футбола обязаны разобрать матч с судейством Лаоса и принять жесткие меры. Он видит нарушение там, где его нет, а где оно есть, то там не видит. И даже дело не в каких-то пенальти, а в том, что он полностью теряет нити игры и становится главным «героем» матча, хотя основная обязанность судьи быть незаметным и помогать футболистам провести хороший матч
+. Согласен, им просто необходимо подать совместную жалобу на этого днаря
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xoms
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Ответ sayemlo
Чтоб ты знал, лаос принёс победу Аргентине в матче с Нидерландами. И заметь никто из фанатов Барселоны не показывали свое недовольство, когда он чудил в том матче))
Какую победу, 9 добавленных, ты про это, или голландцев заставлял пенальти нереализоравать?
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usman703
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Ответ Vitto
Ну там то он в их сторону судил.))
В чем он судил в сторону аргов? Он в принципе как клоун судит и свистит по желанию, его обсирали игроки и болельщики обеих команд
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usman703
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Ответ sayemlo
А че ты не показывал свое недовольство, когда он чудил в матче Аргентина и Нидерланды? А?))
т"пой д*дик, после того матча Лаоса обсирали и те, кто болел за аргов и те, кто был за голландцев, потому что Лаос в принципе клоун
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Денис Забелин
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Сказочный Лаос.
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usman703
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Ответ sayemlo
Чтоб ты знал, лаос принёс победу Аргентине в матче с Нидерландами. И заметь никто из фанатов Барселоны не показывали свое недовольство, когда он чудил в том матче))
Голландия что-то пыталась сделать только в последние 10-15 минут основного времени, как Лаос мог помочь Аргентине?
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Rosenbaum
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Слабый судья испортил игру.
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Vitto
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Ответ sayemlo
А че ты не показывал свое недовольство, когда он чудил в матче Аргентина и Нидерланды? А?))
Ну там то он в их сторону судил.))
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sayemlo
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Баран
Лаос чудил в матче Аргентины и Нидерланды.

Фанаты месьи: 🤐

Лаос чудит в матче барсы и эспаньол

Фанаты месьи:😡😡😡
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sayemlo
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чем? Тем, что потерял игру, когда оранжевые энты начали бычить, а аргентинцы распаляться в ответ? Или тем, что пенки в серии отбил?🤡🤡🤡
🤣🤣 тМесси - вожак этой команды. И именно он задал планку в матче с Голландией: симулировал в худших традициях молодого Неймара, непрерывно спорил с судьями, нахамил тренерскому штабу, включая пожилого уже Ван Гаала, а потом ещё и прямо в эфире ТВ оскорбил соперника. В его команде персонажи, в основном, помоложе, и они следуют примеру "иконы".
По итогам чемпионата повылезало очень много дилетантов с подношениями величайшему игроку в истории, и в целом возникает ощущение всеобщего восторга. А для меня лично, большого поклонника Месси, он в последние годы раскрывается как раз с очень неприятной стороны. Обычно всем этим занимаются в молодости, а в зрелом футбольном возрасти подают пример мудрости. А Месси подаёт пример гопнического, высокомерного поведения в футболе.
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Смеющийся Баварец
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Хоть Барса и Эспаньол недолюбливают друг друга, но они просто обязаны подать совместную жалобу на этого слепошарого клоуна и запрос об отстранении Ла Лиги и в целом поднять вопрос об отборе судейской лицензии. Ну просто невозможно так отвратительно судить. Федерации футбола обязаны разобрать матч с судейством Лаоса и принять жесткие меры. Он видит нарушение там, где его нет, а где оно есть, то там не видит. И даже дело не в каких-то пенальти, а в том, что он полностью теряет нити игры и становится главным «героем» матча, хотя основная обязанность судьи быть незаметным и помогать футболистам провести хороший матч
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sayemlo
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Эспаньол теряет очки
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Butrymovich Mikalai
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Ответ mr kovalsky
подождите, это что, фанаты Барселоны ноют про судейство? ничего нового
Не ну реал таким никогда не занимался, хотя подождите....
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Harutyun Manukyan
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Лаос судья уровня серии С не более , ошибки были и в ту и другую сторону
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Станислав Л
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Ответ sayemlo
Чтоб ты знал, лаос принёс победу Аргентине в матче с Нидерландами. И заметь никто из фанатов Барселоны не показывали свое недовольство, когда он чудил в том матче))
чтоб ты знал - нет
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ sayemlo
Чтоб ты знал, лаос принёс победу Аргентине в матче с Нидерландами. И заметь никто из фанатов Барселоны не показывали свое недовольство, когда он чудил в том матче))
Чем? Тем, что потерял игру, когда оранжевые энты начали бычить, а аргентинцы распаляться в ответ? Или тем, что пенки в серии отбил?🤡🤡🤡
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Butrymovich Mikalai
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Нормально так Лаосу задонатили.
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misha___97
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Кто-то удивлён? Этот персонаж постоянно вылезает на первый план и портит игру своим судейством. Слава Богу, что ещё финал ЧМ не ему доверили, а то обсуждали бы этого придурка, есть уверенность
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sayemlo
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лаос просто худший судья, как этого дебила после ЧМ допустили судить?
А че ты не показывал свое недовольство, когда он чудил в матче Аргентина и Нидерланды? А?))
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Isa Babaev
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Дайте Хави поработать, а вы видели гениальную игру голден боя?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Samurai99
Какой же 🤡 Лаос, он даже Сегунду не должен судить
И при всех своих перформансах он просто непотопляемый. Даже после ЧМ, где его досрочно выкинули, он тут же получает назначение, ещё и на свою "любимую" Барсу, да ещё и на дерби. Я не знаю, какой там уровень компромата на всех, от Инфатино до Тебаса, должен быть, чтобы этот театр одного актёра продолжал гастроли🤭
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mr kovalsky
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подождите, это что, фанаты Барселоны ноют про судейство? ничего нового
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sayemlo
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Ответ Samurai99
Какой же 🤡 Лаос, он даже Сегунду не должен судить
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