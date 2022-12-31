Арбитр Матеу Лаос показал 2 красные за 2 минуты в матче «Барса» – «Эспаньол». Еще одну отменили
Судья Матеу Лаос показал две красные карточки за две минуты в матче «Барселона» – «Эспаньол».
На 75-й минуте желтую карточку получил Жорди Альба, повздоривший с Винисиусом Соузой. Игрок «Эспаньола» тоже получил предупреждение. В этом же эпизоде по желтой получили Эду Экспосито и Педри.
Через три минуты Альба получил вторую желтую и следом красную – вероятно, за споры с Лаосом. Еще через две минуты были удалены Винисиус и защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера.
Лаос, по всей видимости, посчитал, что Кабрера умышленно наступил на голову Роберту Левандовскому, и показал ему прямую красную. Однако после ВАР арбитр отменил решение.
Напомним, 45-летний судья отправился домой после четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.
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Фанаты месьи: 🤐
Лаос чудит в матче барсы и эспаньол
Фанаты месьи:😡😡😡
По итогам чемпионата повылезало очень много дилетантов с подношениями величайшему игроку в истории, и в целом возникает ощущение всеобщего восторга. А для меня лично, большого поклонника Месси, он в последние годы раскрывается как раз с очень неприятной стороны. Обычно всем этим занимаются в молодости, а в зрелом футбольном возрасти подают пример мудрости. А Месси подаёт пример гопнического, высокомерного поведения в футболе.