Арбитр Матеу Лаос показал 2 красные за 2 минуты в матче «Барса» – «Эспаньол». Еще одну отменили 

Судья Матеу Лаос показал две красные карточки за две минуты в матче «Барселона» – «Эспаньол».

На 75-й минуте желтую карточку получил Жорди Альба, повздоривший с Винисиусом Соузой. Игрок «Эспаньола» тоже получил предупреждение. В этом же эпизоде по желтой получили Эду Экспосито и Педри.

Через три минуты Альба получил вторую желтую и следом красную – вероятно, за споры с Лаосом. Еще через две минуты были удалены Винисиус и защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера.

Лаос, по всей видимости, посчитал, что Кабрера умышленно наступил на голову Роберту Левандовскому, и показал ему прямую красную. Однако после ВАР арбитр отменил решение.

Напомним, 45-летний судья отправился домой после четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.

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