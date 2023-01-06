Алдервейрелд хочет, чтобы Анри возглавил сборную Бельгии: «Он выиграл все, что только можно, и знает команду»

хочет, чтобы стал новым главным тренером сборной Бельгии.

«Анри выиграл за свою карьеру все, что только можно выиграть. Кроме того, он знает команду.

Я понимаю, что омоложение состава необходимо, но также нужно знать, с чего все началось.

Анри был бы идеальным решением в этом отношении», – сказал защитник « » и сборной Бельгии в интервью Het Laatste Nieuws.

Анри входил в штаб сборной Бельгии, когда команду возглавлял Роберто Мартинес. Испанец по окончании группового этапа чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной, не пробившейся в плей-офф.