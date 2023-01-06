Алдервейрелд хочет, чтобы Анри возглавил сборную Бельгии: «Он выиграл все, что только можно, и знает команду»

Теги Тьерри Анри Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Антверпен Тоби Алдервейрелд Футбол

Тоби Алдервейрелд хочет, чтобы Тьерри Анри стал новым главным тренером сборной Бельгии

«Анри выиграл за свою карьеру все, что только можно выиграть. Кроме того, он знает команду.

Я понимаю, что омоложение состава необходимо, но также нужно знать, с чего все началось.

Анри был бы идеальным решением в этом отношении», – сказал защитник «Антверпена» и сборной Бельгии в интервью Het Laatste Nieuws.

Анри входил в штаб сборной Бельгии, когда команду возглавлял Роберто Мартинес. Испанец по окончании группового этапа чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной, не пробившейся в плей-офф.

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5 комментариев

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Злобный Конь
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"Монако" смеётся...
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Dexter Dallas
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Алдервейдер по ходу фанат мостового, если судит о тренерах по их игре будучи игроками. С Монако и каким-то канадским клубом все помнят как натренировал.
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Velirpa
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Бельгия, как и Голландия никогда ничего не смогут выиграть сами без топ-тренера.
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Shadow1882
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Хитрый Тоби. Он уже вот-вот карьеру в сборной закончит
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Андрюха с района
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Анри нулевой тренер) Хотя бельгийская сборная тоже не топ)
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