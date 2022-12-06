Полиция Антверпена готова к беспорядкам при победе Марокко над Испанией. К ним призывают в Snapchat

В случае победы Марокко над Испанией в 1/8 финала в Бельгии возможны беспорядки.

Как передает Voetbal Belgie со ссылкой на Het Laatste Nieuws, в мессенджере Snapchat публикуются сообщения с призывами устроить погромы в Антверпене.

Полиция города на реке Шельда в связи с этим находится в состоянии готовности к противодействию нарушителям.

«Мы призываем к тому, чтобы футбол оставался праздником. Но важно, чтобы все знали о том, что сегодня наше присутствие на улицах будет как видимым, так и незримым. Мы без колебаний вмешаемся, если возникнет угроза общественному порядку», – заявил представитель полиции Антверпена Ваутер Брюйнс.

В игре с Марокко назначено дополнительное время. Счет после 90 минут – 0:0.

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