Лапорта о том, чего попросит у Королей-магов: «Титулов и голов для «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта религия Футбол

Жоан Лапорта рассказал, чего бы он попросил у Королей-магов. 

«Я попрошу у Королей титулов и голов для «Барсы». И здоровья мне и моей семье.

Мы хотим как можно больше титулов, но мы хотим выиграть и Ла Лигу. Мы свободно общаемся с Хави, мы говорим обо всем.

Мы сосредоточены на победе в Ла Лиге, это приоритетная цель, и у нас есть команда для ее достижения», – сказал президент «Барселоны» в интервью Cadena Ser. 

Праздник Трех Королей отмечается 6 января, он приурочен к Богоявлению. В Испании он более важен, чем Рождество или Новый год. В этот день по всей стране проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов.

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19 комментариев

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Isshin88
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Короли-маги поржут и дадут Лапорте много голов в ворота Барсы…
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Федор Петров
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Ответ sashafan2
что за короли-маги? Имеются ввиду волхвы?
Да, это праздник Богоявления, как у нас 19-го (6-го по-старому) января, но в православии он связан с крещением Христа, а в католичестве - больше с поклонением волхвов.
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Kiryl Olshewski
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Кубок Ауди
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Ллб
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Ответ Генадий Филимонов
У БЧК СЕКТЫ прогрессирует ШИЗА
Чел , ну хоть новость читай, а не только заголовок, а то ШИЗА прогрессирует.
Это праздник такой в Испании там он важней чем рождество и все загадывают желания , прося у Королей-магов.
Выучили только "БЧК секту " и бегают позорятся на каждой ветке
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OldRedWhite
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Короли Маги )))
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sashafan2
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что за короли-маги? Имеются ввиду волхвы?
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консультант_ральф
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Ответ Михо
Опять вы начинаете! Некоторые особо отбитые кулес включают этот товарищеский турнир в общую статистику и у них получается что Барса в последние годы просто громит Баварию по личным встречам. Не верите? Я бы и сам не поверил, если бы некий Леван мне на серьезных щах это все не задвигал😃
Эт совсем отbитым надо быть) из серии «мы доминировали в первом тайме в Мюнхене»
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Роман Щитов
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Я тоже когда то любил мульт Шаман-кинг.
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Михо
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Ответ Мендеш Райола
Титулы бывают разными, какие именно он не уточнил... А в итоге выиграют Кубок Гампера)
Опять вы начинаете! Некоторые особо отбитые кулес включают этот товарищеский турнир в общую статистику и у них получается что Барса в последние годы просто громит Баварию по личным встречам. Не верите? Я бы и сам не поверил, если бы некий Леван мне на серьезных щах это все не задвигал😃
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Генадий Филимонов
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У БЧК СЕКТЫ прогрессирует ШИЗА
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Михо
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И это раз)
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jf94ws9b69
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Парады и шествия проходят сегодня, и этот праздник точно не важнее Рождества в Испании. Спортс погугли😉
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hollower
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Зачем нужны титулы, когда есть рычаги?
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НАВАЛЬНЫЙ
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Головы полетят значит
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Мендеш Райола
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Титулы бывают разными, какие именно он не уточнил... А в итоге выиграют Кубок Гампера)
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Дмитрий Формусатий
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А вот и новый рычаг Лапортыча
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pyqgqd9hqp
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А у шамана Погба что попросишь? Дождь и на Сантьяго бернабеу?
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Дворец культуры Центральный
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И ни слова о Месси, как то не похоже на него
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Surviving
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🤦
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