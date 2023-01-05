Лапорта о том, чего попросит у Королей-магов: «Титулов и голов для «Барсы»

рассказал, чего бы он попросил у Королей-магов.

«Я попрошу у Королей титулов и голов для «Барсы». И здоровья мне и моей семье.

Мы хотим как можно больше титулов, но мы хотим выиграть и Ла Лигу. Мы свободно общаемся с Хави, мы говорим обо всем.

Мы сосредоточены на победе в , это приоритетная цель, и у нас есть команда для ее достижения», – сказал президент «Барселоны» в интервью Cadena Ser.

Праздник Трех Королей отмечается 6 января, он приурочен к Богоявлению. В Испании он более важен, чем Рождество или Новый год. В этот день по всей стране проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов.