Жоан Лапорта: «Барса» имеет все шансы на титулы в этом сезоне. Мы проделали необходимую работу летом, Хави доволен»
Жоан Лапорта считает, что «Барселона» не нуждается в подписаниях в зимнее трансферное окно.
«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», – сказал президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.
https://www.sports.ru/football/1113561935-xavi-schitaet-chto-dlya-borby-za-trofei-barse-nuzhno-usilitsya-zimoj-n.html?sl=1