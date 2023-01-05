Жоан Лапорта: «Барса» имеет все шансы на титулы в этом сезоне. Мы проделали необходимую работу летом, Хави доволен»

считает, что « » не нуждается в подписаниях в зимнее трансферное окно.

«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», – сказал президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.