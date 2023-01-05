Жоан Лапорта: «Барса» имеет все шансы на титулы в этом сезоне. Мы проделали необходимую работу летом, Хави доволен»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Барселона» не нуждается в подписаниях в зимнее трансферное окно.

«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», – сказал президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.

15 комментариев

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ress10
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С такой игрой, Ман Ю всухую укатает Барсу
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Parce
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Барса имеет все шансы на титулы, а её фанаты имеют все шансы на сердечно-сосудистые заболевания от матчей по типу вчерашнего🤓
Лучше так, но с титулом
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Parce
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Ответ Дмитрий Яруллин
Тем не менее, оба матча после рестарта оставили плохое впечатление и кучу вопросов
После рестарта всегда так
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Inside 88 LW
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оптимизм у DJ насчёт Барсы? Ну жир же стекает по экрану от его коммента, ты чего?🤓
Да очевидно же подлизывается, в преддверие матча с МС. Нужно дать парню шанс :)
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Игорь Замаруев
Купите Поттеру игроков ещё на 200 миллионов и он сможет подняться выше 10 места в АПЛ
Дайте Поттеру Энцо и 10 фофанов(2 уже есть) и он...войдёт в топ-10 АПЛ😎
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Parce
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Ответ DolJun
дайте топарю чави время, человек вывел барсу в еврокубковую весну второй год подряд!
Братишка, как там челси?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Inside 88 LW
Фанатам Барсы бы твой оптимизм... Последние игры показывают что топарь скорее всего весной будет не за еврокубки биться а за ЛЛ и Кубок...
Оптимизм у DJ насчёт Барсы? Ну жир же стекает по экрану от его коммента, ты чего?🤓
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Игорь Замаруев
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Ответ DolJun
дайте топарю чави время, человек вывел барсу в еврокубковую весну второй год подряд!
Купите Поттеру игроков ещё на 200 миллионов и он сможет подняться выше 10 места в АПЛ
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Inside 88 LW
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Ответ DolJun
дайте топарю чави время, человек вывел барсу в еврокубковую весну второй год подряд!
Фанатам Барсы бы твой оптимизм... Последние игры показывают что топарь скорее всего весной будет не за еврокубки биться а за ЛЛ и Кубок...
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Cruel Snake
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Ноябрь. 24
https://www.sports.ru/football/1113561935-xavi-schitaet-chto-dlya-borby-za-trofei-barse-nuzhno-usilitsya-zimoj-n.html?sl=1
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ХавиГави_Паратрупер
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Барса имеет все шансы на титулы, а её фанаты имеют все шансы на сердечно-сосудистые заболевания от матчей по типу вчерашнего🤓
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Raul14
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Кубок Гампера вам не шутка!
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DolJun
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дайте топарю чави время, человек вывел барсу в еврокубковую весну второй год подряд!
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Дмитрий Яруллин
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Тем не менее, оба матча после рестарта оставили плохое впечатление и кучу вопросов
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fatei4
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Так то шансы каждый сезон она имеет. Только вот результат мы видим
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