Жоан Лапорта: «Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Думаю, на 1-м этапе английские клубы не войдут в турнир, а на 2-м произойдет слияние с АПЛ»

Президент «Барселоны» заявил, что проект Суперлиги может запуститься к 2025 году.

«Весной у нас будет решение по Суперлиге, которое будет означать для клубов то же самое, что для игроков закон Босмана. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы турнир не был открытым.

Проект приняли «Реал», «Юве» и другие клубы, которые пока не хотят выходить на свет. Единственное, что мы хотим изменить, – это модель управления, и хотя это касается клубов, но пусть УЕФА будет за столом переговоров в качестве еще одной стороны.

Если решение будет положительным, Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Если оно не будет благоприятным, то от того, каким будет решение, будет зависеть, какие шаги нам предпринять. Степень нашего успеха определит, что можно будет сделать с Суперлигой.

У нас будет еврокубковый турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Мы хотим, чтобы английские клубы вошли [в Суперлигу], но мы считаем, что на первом этапе они этого не сделают.

Я убежденный сторонник национальных лиг, но – это мое личное мнение – я думаю, что на втором этапе произойдет слияние Европейской Суперлиги и Премьер-лиги», – сказал в интервью Què t’hi jugues!