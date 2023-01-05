Жоан Лапорта: «Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Думаю, на 1-м этапе английские клубы не войдут в турнир, а на 2-м произойдет слияние с АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Суперлига Европы Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что проект Суперлиги может запуститься к 2025 году. 

«Весной у нас будет решение по Суперлиге, которое будет означать для клубов то же самое, что для игроков закон Босмана. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы турнир не был открытым.

Проект приняли «Реал», «Юве» и другие клубы, которые пока не хотят выходить на свет. Единственное, что мы хотим изменить, – это модель управления, и хотя это касается клубов, но пусть УЕФА будет за столом переговоров в качестве еще одной стороны. 

Если решение будет положительным, Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Если оно не будет благоприятным, то от того, каким будет решение, будет зависеть, какие шаги нам предпринять. Степень нашего успеха определит, что можно будет сделать с Суперлигой.

У нас будет еврокубковый турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Мы хотим, чтобы английские клубы вошли [в Суперлигу], но мы считаем, что на первом этапе они этого не сделают.

Я убежденный сторонник национальных лиг, но – это мое личное мнение – я думаю, что на втором этапе произойдет слияние Европейской Суперлиги и Премьер-лиги», – сказал Жоан Лапорта в интервью Què t’hi jugues!

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Костоломченко
Аньелли уже доигрался) Скоро очередь Переса и Лапорты)
Скорее УЕФА доиграется чем это сделает Перес))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иц а мэн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
От национальных чемпионатов надо отказываться, игры со слабыми клубами радикальнейшим способом сокращать(сделать лигу закрытой самое лучшее решение) вот тогда футбол действительно станет интересно смотреть, а не то унылое г происходящее сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vitto
Это в их руках, нужно Барсе, Реалу и АМ поделиться деньгами с другими клубами Ла Лиги. И будет конкурентная лига. А там и коммерчески будут более успешными.
если бы это было так просто, они бы уже давно так бы и сделали. Более того, они бы в деньгах выиграли, а не потеряли. Проблема в том, что мир гораздо сложнее и правда в том, что если Барса и Реал оттадут деньги Кадису и Мальорке Ла Лига не станет популярнее АПЛ. Просто самим Реалу и Барсе станет ещё тяжелее конкурировать с топ клубами АПЛ. Хотя глядя на Барсу, кажется что они и так из последних сил дерджатся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yoursistersboyfriend
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если в одной лиге (условно) будут - Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, ПСЖ, Атлетико, Боруссия, Наполи и Бенфика. То и не нужна там АПЛ, это будет супер-конкурентный продукт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотят создать многополярный футбольный мир?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Forza
Им нужно играть в более конкерентной и коммерчески успешной лиги.
Это в их руках, нужно Барсе, Реалу и АМ поделиться деньгами с другими клубами Ла Лиги. И будет конкурентная лига. А там и коммерчески будут более успешными.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не мытьём так катаньем они создадут супер лигу.... УЕФА же будет совладельцем этого бренда - они просто торгуются между собой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vitto
Сейчас Реал и Барса от прав получают как клубы АПЛ. Что им еще не хватает?
Им нужно играть в более конкерентной и коммерчески успешной лиги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аньелли уже доигрался) Скоро очередь Переса и Лапорты)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noodle-9
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Может быть, но Лапорта к этому времени будет сидеть в камере и сможет увидеть ее лишь по телевизору.
Что это за пытка такая - сидеть в камере, но видеть ее только по телевизору? Это у басков так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
АПЛ и так сильна 8-9 команд борються за четверку ,почти пол таблицы .плюс вторая десятка регулярно отбирают очки у фаворитов .апл и так хорошо ,они пока наблюдают за процессом как и остальные топы в других чемпионатах ,хоть они и говорят что не вступят .это они говорят ради уефа что б показать что они с ними .выгодно будет все топы войдут в суперлигу и уефа ничего не сможет сделать ,она просто потеряет авторитет .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan573014
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ шампион
Суперлига рано или поздно случится. Деньги от тв больше денег от билетов, китайцы или японцы приносят больше доходов от продажи маек, чем местные жители.
Часовой пояс изменить нельзя. Какая-то аудитория всё равно теряется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
versus_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суперлига - это американский проект. Они придут и видоизменят игру, в перспективе возьмут власть в футболе в руки. Трудно представить, к лучшему это или к худшему. Но если амеры хотят, то рано или поздно у них получится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Forza
Сейчас клубы АПЛ получают больше от ТВ, чем клубы Ла Лиги и Серии А вместе взятые. И отрыв будет только увиличиваться. Если с помощью суперлиги эту тенденцию удасться прервать( а я думаю на это хорошие шансы и наверняка уже есть договоренности), то это в любом случае успех.
Сейчас Реал и Барса от прав получают как клубы АПЛ. Что им еще не хватает?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТимаМанЮнайтед
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ниче не понятно.Зачем аналогу Лиги Чемпионов конкурировать отдельно с Премьерой Лигой. Чемпионат Испании или Италии должны конкурировать.Причём тут вообще национальные чемпионаты.Вы свой Чемпионат Испании на уровень АПЛ поднимите .Лига чемпионов тут причём или любой другой европейский кубок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Старые песни о главном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жаба душит мостового
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Валеру Пса Газзаева можно избрать президентом Суперлиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pikachu Pikachu
Без клубов АПЛ и той же Баварии эта недолига никому не будет нужна. При этом нужно понимать, власти Евросоюза уже выступили против Суперлиги, так что как они е собрались пропихивать - не совсем понятно
Сейчас клубы АПЛ получают больше от ТВ, чем клубы Ла Лиги и Серии А вместе взятые. И отрыв будет только увиличиваться.

Если с помощью суперлиги эту тенденцию удасться прервать( а я думаю на это хорошие шансы и наверняка уже есть договоренности), то это в любом случае успех.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kappa Pride
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ бек саидов
Можно и нужно запустить СЛ без клубов апл. Не пускать и потом.
Этот великий чемпионат из 3 команд войдёт в историю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima Novo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суперлига давно уже есть, и это АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ шампион
Суперлига рано или поздно случится. Деньги от тв больше денег от билетов, китайцы или японцы приносят больше доходов от продажи маек, чем местные жители.
Для китайцев/японцев будут играть утром и днем, а для американцев ночью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DENbright
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Водяра
Суперлига 2025: Барса, Реал, Юве, Интер Майями, Аль Наср и Спортинг Канзас Сити.
Не ну тут Канзас Сити без вариантов чемпион на много лет, Махоумс уделает всех остальных без вариантов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суперлига 2025: Барса, Реал, Юве, Интер Майями, Аль Наср и Спортинг Канзас Сити.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Outis
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я б сказал, куда ему пойти...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
last_guard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суперлига никак не обусловлена экономически. Она банально не сможет конкурировать с системой УЕФА, т.к. у нее нет своей футбольно-хозяйственной модели. Единственная надежда Лапорты и Переса, через суд добиться возможности пользоваться структурой УЕФА, но играть в Суперлиге. Но тут как бы мало шансов. Банально середнякам и аутсайдерам это невыгодно. Они просто выгонят голосованием клубы суперлиги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий