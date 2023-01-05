«Какая отвратительно мерзкая реакция на назначение Ивича. Андрея Назарова не хватает с его «Путин ставит на патриотизм». Андронов о новом тренере «Краснодара»

оценил реакцию на назначение главным тренером « ».

Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Несколько бывших игроков и тренеров скептически отнеслись к этому назначению, заявив, что нужно было предложить эту должность российскому специалисту.

«Какая же отвратительно мерзкая реакция на назначение Ивича в «Краснодар». Ну ладно, Газзаев и Романцев. Но Гершкович? Булыкин? Это что такое вообще?

не хватает с его «Путин ставит на патриотизм и это правильно». Только где он был в «Сан-Хосе Шаркс?» – написал бывший комментатор «Матч ТВ».

Булыкин об иностранных тренерах в РПЛ: «Удивлен, что доверяют не россиянам из системы клуба, а тем, кто даже не знает, что такое Россия»

Гершкович про Ивича в «Краснодаре»: «Кто это такой? Мода на иностранцев, ничем себя не проявивших. Обидно за наших»