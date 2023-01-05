«Какая отвратительно мерзкая реакция на назначение Ивича. Андрея Назарова не хватает с его «Путин ставит на патриотизм». Андронов о новом тренере «Краснодара»

Теги Дмитрий Булыкин Валерий Газзаев премьер-лига Россия Андрей Назаров Олег Романцев Владимир Путин Михаил Гершкович Алексей Андронов Владимир Ивич Краснодар Футбол

Алексей Андронов оценил реакцию на назначение Владимира Ивича главным тренером «Краснодара». 

Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Несколько бывших игроков и тренеров скептически отнеслись к этому назначению, заявив, что нужно было предложить эту должность российскому специалисту. 

«Какая же отвратительно мерзкая реакция на назначение Ивича в «Краснодар». Ну ладно, Газзаев и Романцев. Но Гершкович? Булыкин? Это что такое вообще?

Андрея Назарова не хватает с его «Путин ставит на патриотизм и это правильно». Только где он был в «Сан-Хосе Шаркс?» – написал бывший комментатор «Матч ТВ». 

Булыкин об иностранных тренерах в РПЛ: «Удивлен, что доверяют не россиянам из системы клуба, а тем, кто даже не знает, что такое Россия»

Гершкович про Ивича в «Краснодаре»: «Кто это такой? Мода на иностранцев, ничем себя не проявивших. Обидно за наших»

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26 комментариев

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encaro_one
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Ответ Артем Коваленко
Коллеги со спортс.ру, у меня вопрос не по теме. КАК писать комментарии, если я сижу на сайте не через компьютер, а браузер на телефоне. Нигде не могу найти окошко для написания комментарий. Помогите!!
В некоторых браузерах оно отсутствует.
Точно есть в vivaldi и хром.
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EPI
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Ответ Артем Коваленко
Коллеги со спортс.ру, у меня вопрос не по теме. КАК писать комментарии, если я сижу на сайте не через компьютер, а браузер на телефоне. Нигде не могу найти окошко для написания комментарий. Помогите!!
Купить компьютер пробовали?
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imaginary
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согласен, какая-то истерика от отечественных бездельников на решение Галицкого С.Н.
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EPI
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Ответ Молодая полынь
Комментарий удален модератором
Нет у вас телевизора, и что?)
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Алексей Макаров
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Ответ Молодая полынь
Комментарий удален модератором
А вы почитайте комментарии Андронова в телеге,он там уже прямым текстом оскорбляет "вату", восхищается новогодним поздравлением Зеленского.Бессмертным себя почувствовал
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Dmitry Family
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Они так высказываются как будто они ему будут з/п платить, что они вообще возникают недоэксперты Галицкий кого хочет того и назначает, в России уже не осталось хороших тренеров которых можно было бы позвать что бы те боролись за высокие места, лучше средний иностранец чем тот же самый Шалимов или Юран
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shin93
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Ответ Молодая полынь
Комментарий удален модератором
Там неизлечимо
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EPI
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Ответ Молодая полынь
Комментарий удален модератором
Вам бы сложносочинённые предложения освоить.
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Артем Коваленко
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Коллеги со спортс.ру, у меня вопрос не по теме.
КАК писать комментарии, если я сижу на сайте не через компьютер, а браузер на телефоне. Нигде не могу найти окошко для написания комментарий. Помогите!!
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Slavnov
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Ответ Я Антиспартаковец
Скорее всего. они блочат конкретных юзеров.
а те видят что их заблочили?
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Slavnov
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не знаю как в Израиле,в еврокубках они не плохо себя показывали,болельщики приняли нормально,а то что бывшие тренера и футболисты с негативом,нормальная ситуация,они конкуренты,в рфпл всего 16 мест для главных
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Ответ Slavnov
а че теперь можно закрыть,чтоб не отвечали,это как сделать,это же бомбежная вещь
Скорее всего. они блочат конкретных юзеров.
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Slavnov
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Ответ Вадим flanec
Ахахахахахп. Либерахи закрывают свои комментарии для ответов на них. encaro_ one, я к тебе обращаюсь.
а че теперь можно закрыть,чтоб не отвечали,это как сделать,это же бомбежная вещь
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cmorblr
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Андронова только не хватало, со своими грязными волосами под бейсболкой
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Вадим flanec
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Кто о чём, а немытая голова о шампуне))
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Slavnov
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Владимир Путин,давай за мутим,у грязной головы,через пост про путина
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Назар Игорь
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В Сан-Хосе Назаров был кумиром, в те времена тафгаев любили, тем более первого в истории НХЛ русского тафгая.
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Ответ Молодая полынь
Комментарий удален модератором
Ты отрицаешь убийства жителей Донбасса ВСУ с 2014 года?
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Добрый Ретроград
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Ответ encaro_one
В придворном клубе русских днем с огнем не найти, на поле почти одни южноамериканцы, но Пыня ставит на патриотизм? )
На казённный (палец вверх) путинско-едросовского разлива, который исповедует ворьё. Настоящий, здравый патриотизм карается государством.
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Помню, играли Шахтер и Зенит в ЛЧ, Андронов комментил на пару с Орловым. Выходят футболисты на Донбасс-Арену (эй. Ахметов, не смог забрать?), а Андронов такой: "Здесь даже сам Тотти, когда Рома играла. был напуган, здесь такие болельщики, такая поддержка!". А потом этих негров возили весь матч, Андронов радовался, когда Шахтер забивал и молча бомбил, когда Зенит отыгрывался и создавал момент за моментом. Любитель укров...
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Молодая полынь
Ответ Я Антиспартаковец
А ведь этот человек ,сколько я его помню, вот прямо с Евро-2012 яростно наяривал на Украину, потом после майдана его украинство только усилилось. Убивали людей на Донбассе, а он тряс немытыми волосами и упрекал, что вот мы украинцев не очень-то любим, ай-яй-яй
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Вадим flanec
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Молодая полынь
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А есть свободные ‘"специалисты", а не физруки?
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Пако
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Нужен тег: "Околофутбольные сплетни"
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