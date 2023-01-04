Булыкин об иностранных тренерах в РПЛ: «Удивлен, что доверяют не россиянам из системы клуба, а тем, кто даже не знает, что такое Россия»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о приглашении иностранных тренеров в российские клубы.   «Честно говоря, удивлен, что не доверяют нашим российским тренерам, которые находятся в системе этого клуба, а доверяют специалистам, которые даже приблизительно не знают, что такое Россия», – сказал экс-форвард «Локомотива» и сборной России, комментируя назначение Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

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13 комментариев

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Rotick
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Дмитрий, а расскажи нам , что в твоем понимании Россия ?
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alexpashc1982@gmail.com
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Иди к Гершковичу в банду,будете вместе своим патриотизмом восхваляться друг перед другом
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cleverman_1
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А Булыкин это хто?))) был такой да?
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Двоечник
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Ивич-серб. Так что он знает что такое Россия...ну хотя бы приблизительно)
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Петр Иванов
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Удивлен, что кого брать Галицкому за свои деньги на работу комментирует всяких сброд, а это еще и публикуют в новостях.
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banchik1
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Ели ты тупой, конечно будешь удивлен. И я вот, например, в свою очередь удивлен, почему дурацкие мнения демагогов и дегенератов транслируются на спорце.
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Bill Zapulil
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А Россия это что? Правильно!

Страна.
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ammonit
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может, именно поэтому и не доверяют своим, которые знают, что такое Россия..?
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Владимир Маркин
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Все эти (эксперты) как один, сначала говорят а потом думают.
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Игорь Меркулов
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Краснодар не доверяет тренерам из системы клуба? Человек точно смотрел футбол последние 5 лет?
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Никому_никабельный
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Ещё не всех болванов опросили?
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Blaumerc
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Старые песни о главном
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Иван Висс
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Главное, что они знают, что такое футбол
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