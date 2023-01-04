Булыкин об иностранных тренерах в РПЛ: «Удивлен, что доверяют не россиянам из системы клуба, а тем, кто даже не знает, что такое Россия»

высказался о приглашении иностранных тренеров в российские клубы. «Честно говоря, удивлен, что не доверяют нашим российским тренерам, которые находятся в системе этого клуба, а доверяют специалистам, которые даже приблизительно не знают, что такое Россия», – сказал экс-форвард « » и сборной России, комментируя назначение главным тренером «Краснодара».

Новый тренер «Краснодара»: вылетал от «Спартака», играл у Сантуша, получал бутылкой по голове и странно поработал в Англии