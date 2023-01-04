Гершкович про Ивича в «Краснодаре»: «Кто это такой? Мода на иностранцев, ничем себя не проявивших. Обидно за наших»
Михаил Гершкович назвал непонятным назначение Владимира Ивича в «Краснодар».
Сербский специалист сменил Александра Сторожука на этой должности.
«Ничего нового не скажу. Для меня это непонятное назначение. Кто это такой? Я никогда про него не слышал, честно говоря. Поживем – увидим.
У нас мода на иностранных специалистов, которые ничем себя нигде не проявили. Откуда эта мода берется, понять не могу.
У нас столько ребят, которые и поиграли в свое время на хорошем уровне, и имеют опыт тренировочной работы! Но выбирают почему‑то вот так.
Кстати, Сторожук в «Краснодаре» работал неплохо, особенно если учесть, сколько людей ушло.
Обидно за наших специалистов, которые несправедливо не востребованы. Даже трудно сказать, на основании чего принимаются такие решения», – сказал член исполкома РФС.
Человек имеет моральное право так говорить.
Единственное, что он верно подметил, у нас много «специалистов», имеющих опыт «тренировочной работы», а не тренерской.
Надо тренеров учит правильно, а то наши только умеют в Бердыевский футбол играть и опять этого кадра в Сочи притащили, чтоб окончательно убить наш футбол.
Работают по полгода и меняются местами
Где наши специалисты? Где из успехи? Пусть расскажет