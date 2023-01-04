Гершкович про Ивича в «Краснодаре»: «Кто это такой? Мода на иностранцев, ничем себя не проявивших. Обидно за наших»

назвал непонятным назначение в « ».

Сербский специалист сменил на этой должности.

«Ничего нового не скажу. Для меня это непонятное назначение. Кто это такой? Я никогда про него не слышал, честно говоря. Поживем – увидим.

У нас мода на иностранных специалистов, которые ничем себя нигде не проявили. Откуда эта мода берется, понять не могу.

У нас столько ребят, которые и поиграли в свое время на хорошем уровне, и имеют опыт тренировочной работы! Но выбирают почему‑то вот так.

Кстати, Сторожук в «Краснодаре» работал неплохо, особенно если учесть, сколько людей ушло.

Обидно за наших специалистов, которые несправедливо не востребованы. Даже трудно сказать, на основании чего принимаются такие решения», – сказал член исполкома РФС.