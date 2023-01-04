Гершкович про Ивича в «Краснодаре»: «Кто это такой? Мода на иностранцев, ничем себя не проявивших. Обидно за наших»

Теги премьер-лига Россия Михаил Гершкович Александр Сторожук Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Михаил Гершкович назвал непонятным назначение Владимира Ивича в «Краснодар».

Сербский специалист сменил Александра Сторожука на этой должности.

«Ничего нового не скажу. Для меня это непонятное назначение. Кто это такой? Я никогда про него не слышал, честно говоря. Поживем – увидим.

У нас мода на иностранных специалистов, которые ничем себя нигде не проявили. Откуда эта мода берется, понять не могу.

У нас столько ребят, которые и поиграли в свое время на хорошем уровне, и имеют опыт тренировочной работы! Но выбирают почему‑то вот так.

Кстати, Сторожук в «Краснодаре» работал неплохо, особенно если учесть, сколько людей ушло.

Обидно за наших специалистов, которые несправедливо не востребованы. Даже трудно сказать, на основании чего принимаются такие решения», – сказал член исполкома РФС.

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34 комментария

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НАВАЛЬНЫЙ
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Ответ M_i_t_y_a
Столько специалистов, и Мостовой, и Радимов, и Шалимов Выбирай не хочу создай свой клуб и назначай, кого захочешь
Ага. Всех в один клуб. Пусть покажут на что способны 😆
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Stannis_Baratheon
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Ответ Я Антиспартаковец
На самом деле он частично прав. На кой х*й в РПЛ этот Ивич? Другое дело, что и старых пердунов из российского тренерского цеха, которые в каждом клубе обделались после максимум 1-2 сезонов стабильных выступлений, тоже не надо по десятому кругу пускать работать в клубе РПЛ.
Какое тебе и Гершковичу дело? Захотел Галицкий назначить его и назначил. Создайте вместе с Гершковичем свою команду и назначайте кого хотите.
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НАВАЛЬНЫЙ
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Как можно вообще произносить слово «обидно»? Тем самым показывает то, что реагирует на события примитивно. Ни разу не слышал таких слов от крутых тренеров.
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А.Э.РАСИМ
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Гершкович как тренер приводил команду к победе на чемпионате мира, выводил сборную в финал Евро и с клубом добился триумфа в Лиге чемпионов.

Человек имеет моральное право так говорить.
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МТБ
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Ну, нашим спецам, которые себя не проявили, регулярно дают шанс. Сколько назовёте фамилий спецов, лет так за 15, которые в итоге себя проявили, получив шанс?
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Chyngyz Orozaliev
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Ля такие нацики в ру футболе
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argentinakomandamraz
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От создателей «абаскаль ноунейм физрук»
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catcher69
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не поедут к вам не таль не гершкович и солженицына дружок растрапович
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Павел Васильев
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Ещё один обиженный
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Никому_никабельный
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Товарищ, что там с налогом на иностранных тренеров? Растёт?
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Олег Жданов
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Кононов.. Шалимов.. Мусаев.. Ганчаренко.. Сторожук.. эй., гершковичи, вы много иностранцев в этом списке тренеров Краснодара видите??? Бесит то что подобные старые пердуны на восьмом десятке никогда за свою долгую жизнь не ставшие хоть кем то в футболе-поучают и воспитывают ..! Да-увы многие тоже хотели бы толковых, умных, смелых русских тренеров!! А их-нет как вид! И не предвидется! Поставить игру(рахимовы.. тихоновы.. писаревы.. шалимовы..) -не могут!!! Обсуждать и разбирать как эксперты? -да они прям сейчас! А С. Н. Галицкому-нужен тренер.. Сейчас в РПЛ иностранных коучей -не много.. Скоро будут почти все! Даже в т а к о е время..
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Монарх_777
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Ответ Серафим Дверь
Потому что Наши специалисты уже полностью показали себя, сменили по 2-3 клуба премьер лиги, и, ничего не добившись ушли на Матч ТВ сидеть в виртуальной пустыне.
Уверен, что он и тренера Баварии считает ноунеймом
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Spartakus1984
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Воооо,и часа не прошло.Я писал,что скоро возмутся за лимит на иностранных тренеров)).
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Isshin88
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А кто такой Гершкович?

Единственное, что он верно подметил, у нас много «специалистов», имеющих опыт «тренировочной работы», а не тренерской.
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Pol Belov
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Ответ Лысый огурец
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еще какой бизнесмен... русский бизнес-мен... который год нифига не делая - стригёт бабло, а ты так умеешь?
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Лысый огурец
Комментарий удален
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Marcus-light
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Дважды чемпион Израиля, обладатель Кубка Греции, человек работавший АПЛ. По нашим меркам он топ топовый)
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alexpashc1982@gmail.com
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Странно когда ничего не выигравший тренер является тем кем является Гершкович. Это же он пробивал налог на иностранных тренеров?
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SeRgE23
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Наезд на Краснодар со стороны этого маразматика лишний. Кто то, но Галицкий давал шансы многим российским тренера , даже без опыта работы в премьер лиге. И не выгонял при первых неудачах
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TheSportNik
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Не знает кто это, но рот открывает этот Гершкович, тип скользкий и сколько вреда принес нашему футболу.
Надо тренеров учит правильно, а то наши только умеют в Бердыевский футбол играть и опять этого кадра в Сочи притащили, чтоб окончательно убить наш футбол.
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White Noise
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Наши специалист все заняты круговоротом в клубах РПЛ
Работают по полгода и меняются местами
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GerbertS
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Гершкович? кто это такой?? Мода на сумасшедших дедов, ничем себя не проявивших
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Amalfitano
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Уберите этого старого еврея из эфира. Надоел он уже. Как будто у нас тренеры рвут всех на части а Краснодар не замечает их. В любом случае Краснодар выбирал междц Личкой и Ивичем а не между Бояринцевым и Кобелевым, прости Господи.
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Irelandman
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Помню как Хохлов и Новиков (особенно Хохлов) себя проявили.
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Джорджио Че
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Кто о чем, а этот опять свою шарманку завел. Тошнит от него уже.
Где наши специалисты? Где из успехи? Пусть расскажет
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