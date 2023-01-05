«Краснодар» с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как «Зенит». Сербский журналист о новом тренере «быков»

Теги Зенит Уотфорд премьер-лига Россия ПАОК высшая лига Греция высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Сербский журналист считает, что «Краснодар» с новым тренером сделает лидеров Мир РПЛ.

«Я убежден, что Владимир Ивич добьется выдающихся результатов с «Краснодаром», потому что это отличный и преданный своему делу тренер, который не начинал с топ-клуба, а шаг за шагом набирался опыта.

В Греции он принес молодежке ПАОКа звание самой молодой команды, игрокам которой было в среднем 17 лет. Потом он принес первой команде ПАОКа долгожданный кубок Греции.

Ивич был очень успешен в Израиле, выиграв два титула с «Маккаби Тель-Авив». Уверен, что он добился бы успеха и в Англии, если бы «Уотфорд» проявил терпение и поддержал молодого тренера, а не отдельных игроков.

В России у него будет уверенность и возможность подтвердить все свои качества, потому что серб выбрал отличный клуб с опытным руководством в лице Галицкого и идеальными условиями для работы. «Краснодар» получил отличного специалиста и может надеяться на успех.

Вот увидите, «Краснодар» с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как «Зенит». С этим специалистом краснодарский клуб может надеяться на победу если не в лиге, так в Кубке России», – сказал журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович.

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24 комментария

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Дмитрий9779
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Ответ Ковид 07.10.52
А я смотрю вы большой специалист...этого дела...
Ты про это написал,а специалист я?Ахахахахаха.🤣🤣🤣
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Александр Коларов
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Вроде хороший тренер еще и серб. Интересно будет посмотреть как он молодых будет развивать
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Валерий Анташов
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Ну это если только в следующей жизни.
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Pestalo33i
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Ответ med
Если говорить про Европу, есть еще Шальке и Аустрия. Много стало "политпроектов".
У Црвены даже не только в спонсоре дело, они там на матчи на президентском самолёте гоняли итд.
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Ковид 07.10.52
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Ответ Дмитрий9779
Правильно,давай чище.
А я смотрю вы большой специалист...этого дела...
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Дмитрий9779
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Ответ Sevuska
Ну просто как Дзюба Азмуну в своё время 🥳
Фильм Фанаты основан на реальных событиях,а не влажные фантазии партнеров из Москвы про Дзюбу и Азмуна 🥳
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*Василёк*
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Лёд тронулся!
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Дмитрий9779
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Ответ Ковид 07.10.52
Зад Зенита у нас принято лизать....это же зад того кого надо....
Правильно,давай чище.
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Alex_Prinz
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Мнение иностранных специалистов тоже интересно узнать, которые знают хотябы этого тренера, а не наши "Гершковичи", которым просто ляпнуть
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Ковид 07.10.52
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Зад Зенита у нас принято лизать....это же зад того кого надо....
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Dark.Babysitter
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Не обраща внимания. Новый год же. Все бухают
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Дмитрий9779
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Когда Краснодар последний раз у Зенита выигрывал?Не тогда ли когда Измайлов получил мяч во вне игры и гол красавец забил Окриашвили:
«Очевидная ситуация.Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии входе развития атаки «Краснодара» произошло взятие ворот «Зенита», - цитируетКалошина «СЭ».
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Виктор
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Дралка выросла?
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ТрактоПоктер
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А в итоге "надерать" будет всякие Ростовы, ЦСКА и Динамо ....
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андрэ
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Бред )
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Константин Эсперов
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Это самый опытный тренер после Фарке ( Муслина не знаю ) , посмотрим.
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med
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Ответ Andrew Wryneck
В Сербии тоже есть свой зенит - Црвена звезда. Такой же ненавидимый народом политпроект
Если говорить про Европу, есть еще Шальке и Аустрия. Много стало "политпроектов".
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Shinco
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Когда там матч с Краснодаром?! 🧐
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Sevuska
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Ну просто как Дзюба Азмуну в своё время 🥳
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med
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Ответ Wunterham
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Чтобы драть один московский клуб никакой Дюков не нужен.
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Andrew Wryneck
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В Сербии тоже есть свой зенит - Црвена звезда. Такой же ненавидимый народом политпроект
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Hong Kil
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Зенит встречается с Краснодаром за три тура до конца чемпионата и к тому времени решит вопрос с чемпионством. Так что да, есть шанс у Ивича. ахах
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ну что сказать на столь "громкое" заявление? Ждёмс.
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Спартак Сила Народ
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Смех Бубнова
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