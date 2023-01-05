«Краснодар» с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как «Зенит». Сербский журналист о новом тренере «быков»

Сербский журналист считает, что «Краснодар» с новым тренером сделает лидеров Мир .

«Я убежден, что Владимир Ивич добьется выдающихся результатов с « », потому что это отличный и преданный своему делу тренер, который не начинал с топ-клуба, а шаг за шагом набирался опыта.

В Греции он принес молодежке звание самой молодой команды, игрокам которой было в среднем 17 лет. Потом он принес первой команде ПАОКа долгожданный кубок Греции.

Ивич был очень успешен в Израиле, выиграв два титула с «Маккаби Тель-Авив». Уверен, что он добился бы успеха и в Англии, если бы « » проявил терпение и поддержал молодого тренера, а не отдельных игроков.

В России у него будет уверенность и возможность подтвердить все свои качества, потому что серб выбрал отличный клуб с опытным руководством в лице Галицкого и идеальными условиями для работы. «Краснодар» получил отличного специалиста и может надеяться на успех.

Вот увидите, «Краснодар» с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как « ». С этим специалистом краснодарский клуб может надеяться на победу если не в лиге, так в Кубке России», – сказал журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович.

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